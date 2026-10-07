Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai

Apie 16.17 val. gautas pranešimas apie „Volkswagen“ kliudytą dviratininką.
Pirminiais duomenimis, 1988 m. gimęs, dviračiu važiavęs vyras partrenktas pėsčiųjų perėjoje.
Automobilį vairavo 1945 m. gimęs vyras, jis buvo blaivus.
Dviratininkas pristatytas į gydymo įstaigą.
Kiek anksčiau, apie 15.50 val. buvo gautas kitas pranešimas apie avariją.
K. Baršausko gatvėje automobilis „Suzuki“ kliudė elektrinį dviratį. Automobilį vairavo 1970 m. gimusi moteris, dviratį – 1957 m. gimęs vyras.
Vyras buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
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(be temos)