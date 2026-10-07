 Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai

Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai

2026-10-07 19:22 kauno.diena.lt inf.

Pareigūnų duomenimis, V. Krėvės prospekte ir K. Baršausko gatvėje buvo partrenkti dviratininkai.

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<span>Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai</span>
Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai / Stop kadras ir skaitytojo nuotr.

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Apie 16.17 val. gautas pranešimas apie „Volkswagen“ kliudytą dviratininką. 

Pirminiais duomenimis, 1988 m. gimęs, dviračiu važiavęs vyras partrenktas pėsčiųjų perėjoje.

Automobilį vairavo 1945 m. gimęs vyras, jis buvo blaivus.

Dviratininkas pristatytas į gydymo įstaigą. 

Kiek anksčiau, apie 15.50 val. buvo gautas kitas pranešimas apie avariją. 

K. Baršausko gatvėje automobilis „Suzuki“ kliudė elektrinį dviratį. Automobilį vairavo 1970 m. gimusi moteris, dviratį – 1957 m. gimęs vyras. 

Vyras buvo pristatytas į gydymo įstaigą. 

Šiame straipsnyje:
avarija
perėja
dviratininkas
Krėvės prospektas
kaunas

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Komentarai

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Komentarai

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f u
cia durniu salis naturali. visi asilai stoja prie pesciuju pereju praleist tuos dviratininkus, o anie jau priprato, kad juos praleidzia ir ta laiko jau privalomu dalyku. mentai isvis tipo nemato tu dviratininku lakstanciu per pesciuju perejas
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per pėsčiųjų perėja reikia eiti , ne važiuoti . Žinokit dvtiratistai kaip būna
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Algirdas
Beveik tuo pačiu metu Kaune, K. Baršausko gatvėje, ties įvažiavimu į PC „Lidl“, automobilis partrenkė dviratininką, galimai važiavusį dviračių taku. Pažymėtina, kad pagal KET (konkrečiai pagal horizontaliojo ženklinimo 1.14 punktą, apibrėžiantį kvadratėliais žymimą dviračių pervažą), dviratininkui leidžiama užvažiuoti ant šio ženklinimo – jis neprivalo nulipti nuo dviračio. Taip pat pagal KET 60 ir 150 punktus automobilio vairuotojas, sukdamas į šalia kelio esančią teritoriją, privalėjo duoti kelią dviračių taku tiesiai važiavusiam eismo dalyviui.
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