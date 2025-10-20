„Tai – nuostolinga veikla“: kas prižiūrės tylintį Kauno simbolį?

Kauno Žaliakalnio funikulierius, skaičiuojantis 94 metus, uždarytas nuo pavasario. Miestiečiai sako – liūdna matyti istorijos simbolį tylintį.
„Tai kultūros dalis, istorijos dalis, kodėl neišsaugojus“, – šnekėjo moteris.
„Mūsų Lietuva maža, ją mylime, savo meilę galime išreikšti per paveldo išsaugojimą“, – kalbėjo pašnekovė.
Neveikiantį funikulierių prižiūri privati įmonė „Kauno liftai“.
„Supuvo mediniai pabėgiai, ant ko stovi bėgiai. Tų pabėgių yra apie 300, visus pakeisti ne pigu“, – nurodė „Kauno liftų“ generalinis direktorius Jonas Guzavičius.
Įmonė skundžiasi pinigų trūkumu – funikulierius nuostolingas. Per mėnesį juo važiuodavo 2–4 tūkst. žmonių, o priežiūra metams kainuoja daugiau nei 100 tūkst. eurų.
„Jis negali uždirbti pinigų, kuriuos reikia išmokėti darbuotojams, už elektrą, apsaugą. Jis yra nuostolinga veikla“, – teigė „Kauno liftų“ generalinis direktorius.
Po visuomenės susidomėjimo įmonė nusprendė funikulierių remontuoti. Darbai prasidės kitą savaitę, o pabėgių keitimas gali kainuoti iki 100 tūkst. eurų.
„Su akcininkais aptarę, kad visgi sekančią savaitę bandysime samdyti geležinkeliečius, kad jie pabėgius pakeistų – turėsime išlaidų“, – aiškino J. Guzavičius.
Kadangi funikulierius – kultūros paveldo objektas, įmonė tikisi sulaukti finansinės paramos jo priežiūrai.
„Kalbėsime tiek su savivaldybe, tiek su Kultūros ministerija. Norime pažado, kad laike metų bus kompensuotas skirtumas iki minimalios savikainos“, – tvirtino „Kauno liftų“ generalinis direktorius.
Savivaldybė sako, kad funikulieriaus priežiūra – privačios įmonės reikalas.
„Įmonė turi savo turtą, turi jį prižiūrėti, o jų mintis, kurias išgirstame per tarpininkus, sunku komentuoti. Įmonė nei kreipėsi į Kultūros paveldo departamento programą, kur galėtų gauti lėšų, kai įmonė neieško sprendimų – tai jų ir nėra“, – nurodė Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Opozicija kritikuoja – funikulieriui, kaip svarbiam kultūros objektui, skiriama per mažai dėmesio.
„Tai didelė problema, objektas labai svarbus – jungtis tarp Kauno modernizmo objektų. Prie jo pabuvus matai, kiek yra žmonių, norinčių juo pasinaudoti“, – sakė tarybos narė Rasa Duobaitė-Bumbulienė.
Tai ne vienintelis funikulierius Kaune – kitą turi Aleksotas. Keleivių čia gausiau. Funikulieriui – 90 metų, jį prižiūri savivaldybės įmonė „Kauno autobusai“. Problemų su pabėgiais nėra – jie betoniniai.
„Kas mėnesį stabdomas patikrai, keičiame detales. Kasmet vyksta patikrinimas – dvi savaites sustabdytas ir viskas nuodugniai daroma“, – kalbėjo „Kauno autobusų“ atstovas Albinas Ramanauskas.
Visgi ir šis funikulierius nuostolingas – per metus juo važiuoja vos 30 tūkst. keleivių.
„Pajamos – 20–25 tūkst. per metus, sąnaudos siekia 150 tūkst.“, – tvirtino „Kauno autobusų“ atstovas.
Darbuotojai įsitikinę – turistų būtų daugiau, jei funikulieriai būtų labiau populiarinami.
„Funikulierius neįtrauktas į turistinį maršrutą, ką galima parodyti. Prieš COVID-19 buvo daug turistų“, – nurodė funikulieriaus kontrolierė palydovė Svetlana Bacevičienė.
Europoje išlikę apie 80 veikiančių funikulierių. Abu Kauno funikulieriai – vieni seniausių žemyne – į kalną pakyla per 1,5 minutės.
