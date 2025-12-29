Stiprus vėjas sukėlė chaosą: ant gatvių ir automobilių virto medžiai, neatlaikė net mūrinė siena

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, per šeštadienį ir sekmadienį ugniagesiai gelbėtojai gavo 126 pranešimus apie nuvirtusius medžius. Šeštadienį pranešta apie 34 ant kelių nuvirtusius medžius, sekmadienį – 92.
Sekmadienį daugiausia pranešimų apie nuvirtusius medžius gauta iš Klaipėdos apskrities – 32. Kauno apskrityje – 17.
Palangoje sekmadienį apgadinti du automobiliai. Plytų gatvėje medis užvirto ant „Audi A6“, o J. Basanavičiaus gatvėje užvirtęs medis sulankstė BMW, išdužo automobilio langai.
Jonavos rajone, Svilonių kaime, medis nuvirto ant namo stogo. Ugniagesiai gelbėtojai negalėjo jo pašalinti, nes kilo grėsmė pažeisti stogo dangą. Savininkas susisiekė su privačia įmone, kurios darbuotojai atvyko ir medį pašalino.
Jurbarko rajone, Smalininkuose, sekmadienio naktį stadione nuo vėjo gūsių nuvirto penkių metrų ilgio mūrinė siena.
Vilniaus centre vėjas išvartė statybviečių tvoras.
Pasak sinoptikų, sekmadienį Lietuvoje buvo nepastoviai debesuota. Vietomis krito nedideli krituliai. Vėjas popiet ir vakare pamažu rimo. Aukščiausia oro temperatūra 0–5 laipsniai šilumos. Naktį vietomis fiksuoti nedideli krituliai. Žemiausia oro temperatūra 0–6 laipsniai šalčio, o vakariniame šalies pakraštyje 1–4 laipsniai šilumos.
Stipriausi vėjo gūsiai (10 m aukštyje) per praėjusias dvi paras buvo išmatuoti:
Klaipėdos uoste prie molo – iki 31 m/s;
Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 31 m/s;
Ventės rage (Šilutės r.) – iki 30 m/s;
Šventojoje – iki 26 m/s;
Klaipėdoje – iki 22 m/s;
Nidoje – iki 22 m/s;
Šilutėje, Laukuvoje (Šilalės r.) ir Kaune – iki 21 m/s;
Likusioje šalies dalyje – iki 15–20 m/s.
