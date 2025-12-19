 Sustabdyta šio populiaraus rytietiškų patiekalų restorano veikla

rado ne tik tarakonų
2025-12-19 14:07 kauno.diena.lt inf.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Kauno apygardos priežiūros skyrius, gavęs pranešimą apie Kauno miesto prekybos centre „Akropolis“ veikiančio restorano „Gan bei city“ lankytojų salėje pastebėtą tarakoną, šią savaitę atliko neplaninį patikrinimą. Informacija pasitvirtino: visose maisto tvarkymo patalpose aptikti tarakonai, taip pat nustatyta daugybė kitų šiurkščių pažeidimų. Dėl šių priežasčių restorano veikla laikinai sustabdyta.

Sustabdyta šio populiaraus rytietiškų patiekalų restorano veikla / VMVT nuotr.

Patikrinimo metu nustatyta, kad restorane neužtikrinama patalpų, įrangos ir inventoriaus švara, be viso to, netinkamai vykdoma kenkėjų kontrolė. Įvairiose maisto tvarkymo patalpose – atviroje virtuvėje, baro zonoje, inventoriaus plovykloje, sandėliavimo ir pagalbinėse patalpose – fiksuota itin didelė nešvara, po įranga susikaupę maisto likučiai, nešvarus ir netinkamai laikomas gamybinis inventorius, neišvalyti šaldymo įrenginiai, o dalis įrangos – nusidėvėjusi.

Taip pat nustatyti pažeidimai, susiję su maisto laikymu ir kryžminės taršos prevencija: nepilnai ženklinti žalios mėsos dubenys; dalis gamybinio inventoriaus buvo laikomi po nuotekų vamzdynu; sausų produktų laikymo vietoje atvirai laikomi pagaminti pusgaminiai – ryžių makaronai; patiekalų atleidimo zonoje šalia švarių gamybinių indų buvo laikomi neplauti kiaušiniai; virtuvėje nesukomplektuotas ir nepaženklintas kiaušinių plovimo inventorius, neparengta kiaušinių plovimo instrukcija, neaišku, kur atliekamas šis procesas.

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, „Gan bei city“ restorano veikla, VMVT sprendimu, nuo 2025 m. gruodžio 18 d. laikinai sustabdyta. Apie situaciją informuota ir Kauno „Akropolio“ administracija, rekomenduota imtis prevencinių priemonių ir sugriežtinti kenkėjų kontrolę kituose prekybos centre veikiančiuose maisto tvarkymo subjektuose. Įstaiga galės vėl atnaujinti veiklą tik ištaisiusi visus trūkumus, po pakartotinio VMVT patikrinimo.

