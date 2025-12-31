Pateikė pirmąsias patikrinimo išvadas dėl mėšlu aplipusių gyvulių

„Kartais sunku pasakyti, kur baigiasi gyvūnas ir prasideda srutų krūva. Kai kurie gyvūnai sužaloti, kraujas persismelkęs per mėšlą. Sunku pasakyti, ar gyvūnui viskas gerai, kai toks sluoksnis mėšlo“, – pasakojo organizacijos „Tušti narvai“ vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė.
Į fermą atvykusiai LNK televizijos komandai patekti į vidų nepavyko, tad „Tušti narvai“ pateiktos filmuotos medžiagos patvirtinti negalėjo.
Kas filmavo vaizdus, organizacija neatskleidžia – teigia, kad tai jų šaltiniai. Labiausiai „Tuščius narvus“ piktina tai, kad atsakingos tarnybos nereaguoja.
„Mano žiniomis, dar nėra atliktas tarnybos, kuri turėtų užtikrinti maisto saugą ir gyvūnų gerovę, patikrinimas, nors skundas buvo perduotas jau pirmadienio rytą ir visa medžiaga pateikta“, – teigė G. Vaitkevičiūtė.
Filmuojant į fermą atvyko ir veterinarijos tarnybos darbuotojai.
„Gavome pranešimą veterinarinės srities klausimais, atvykome į įvykio vietą, žiūrėsime pagal situaciją. Daugiau komentarų šiuo metu teikti negalime“, – sakė veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė Dovilė Misiūnienė.
Pasak specialistės, tarnybos reagavo per nustatytą laiką, o patikrinimai gali trukti visą dieną ir persikelti į trečiadienį.
„Pirmiausia išsikviesime ūkininką, eisime į vietą, tikrinsime gyvulius, jų būklę ir laikymo sąlygas“, – aiškino D. Misiūnienė.
„Tušti narvai“ įtaria, kad iš taip laikomų karvių pienas vis dar tiekiamas į rinką.
„Reikia suprasti, kad šios karvės yra melžiamos. Tešmenys nėra nuvalomi, jie aplipę mėšlu, o tas mėšlas patenka į pieną, kuris tiekiamas žmonėms“, – perspėjo G. Vaitkevičiūtė.
Fermos savininkė bendrauti su žurnalistais atsisakė.
„Nieko nekomentuosiu, nes yra veterinarijos tarnyba ir policija – viskas bus aišku“, – telefonu sakė ji.
Gyvūnų mylėtojai piktinasi, kad pranešimą apie baisiomis sąlygomis laikomas karves gavusi policija patikrino ir nieko nedarė.
„Ką man sakė policija ir ką girdėjau ūkininkę sakant policijai – jiems atrodo, kad viskas absoliučiai gerai, kad taip ir turi būti. O kai žmogus taip galvoja, jis taip ir elgiasi“, – teigė G. Vaitkevičiūtė.
„Mūsų pareigūnų vertinimu, tiek, kiek esame kompetentingi tokioje situacijoje, sureagavome – apžiūrėjome, atlikome pirminę apklausą su šeimininke. Ji paaiškino, kad laikosi visų gyvūnų laikymo taisyklių“, – sakė J. Cicėnas.
Pasak policijos, ferma taip pat yra kontroliuojama Žemės ūkio ministerijos institucijų, nes gauna europinę paramą ūkiui vystyti. Pranešėjams buvo pasiūlyta kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Savo ruožtu policiją išsikvietė ir fermos savininkai.
„Buvo gautas pranešimas, kad pateikta į privati teritoriją ir atliktas duomenų rinkimas. Šią informaciją aiškinsimės. Ji yra užregistruota, ekipažas išvyko“, – teigė J. Cicėnas.
Veterinarijos specialistai pirmąsias patikrinimo išvadas pateikė jau antradienio vakarą. Pirminiais duomenimis, pagrindinis fermos trūkumas – nešvara: gyvuliai aplipę mėšlu, jų valymas retas, nors mechanizmas, skirtas valymui, veikia. Pasak inspektorių, gyvūnai kliniškai sveiki, žaizdų nenustatyta, fiksuota tik nešvara. Veršiuko su ištinusia koja fermoje jau nebebuvo – pagal pirminę informaciją, jis buvo apsigimęs ir išvežtas utilizacijai. Ar pienas iš šios fermos tinkamas vartoti, bus tikrinama trečiadienį.
