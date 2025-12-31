Skandalingos istorijos tęsinys: po patikrinimo galvijų ūkyje – privalomi VMVT nurodymai ūkininkui

Pirminėmis patikrinimo išvadomis, apžiūrėti gyvuliai buvo be matomų sužalojimų ar klinikinių susirgimų (ligų) požymių. Tikrinimo metu gyvulių stovėjimo vietos jau buvo pakreiktos šiaudais, o mėšlo transporteris išvalytas, galimai ūkininkas pradėjo tvarkytis prieš inspektorių atvykimą. Vis dėlto patalpose dar akivaizdžiai trūko švaros: dalis karvių buvo aplipusios mėšlu, jos galimai ilgą laiką buvo laikytos drėgnose, nevalytose laikymo vietose, o veršelių guliavietės nebuvo išvalytos. Inspektoriai ūkininkui nurodė nedelsiant užtikrinti, kad gyvulių laikymo vietos būtų nuolat tinkamai prižiūrimos, o prieš apgyvendinat naują veršelį – išvalomos ir dezinfekuojamos, kad būtų išvengta veršelių užsikrėtimo ir ligų sukėlėjų kaupimosi.
Ūkyje auginami veršeliai iki 6 mėnesių laikomi individualiuose gardeliuose vizualiai sveiki ir nešlubavo. Pagal galiojančius teisės aktus, nuolatinis veršelių pririšimas iki 6 mėnesių yra draudžiamas, vyresni galvijai gali būti laikomi pririšti tik laikantis gyvulių gerovės reikalavimų. Patikrinimo metu gruodžio 30 d. rasta ką tik apsiveršiavusi telyčia, gimusi telyčaitė vizualiai sveika. Veršelis, kuris vaizdo medžiagoje buvo matomas su sužalota koja, jau buvo utilizuotas, nes, ūkininko teigimu, gyvūnas gimė apsigimęs. Taip pat fiksuoti bandos registravimo neatitikimai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.
„Gyvulių gerovė pirmiausia yra paties ūkininko tiesioginė atsakomybė ir pareiga. Dėkojame pilietiškai pasielgusiems žmonėms, kurie pranešė apie situaciją. Labai gaila, kad tokių atvejų vis dar pasitaiko. Pastebėjus galimus pažeidimus, labai svarbu pirmiausia informuoti tarnybas – tik taip galima užkirsti kelią situacijų slėpimui ar pažeidėjų veiksmams prieš patikrinimą. Įvertinus šiuo metu užfiksuotus pažeidimus, pradėta administracinė teisena, o ūkis bus nuolat periodiškas stebimas dėl gyvūnų gerovės laikymosi. Šiandien, gruodžio 31 d., patikrinimas toliau tęsiamas – atliekamas detalus pieno ūkio teritorijos ir pieno ruošimo tyrimas. Už šio ūkio pieno kontrolę atsakingos UAB „Pieno tyrimai “ ir supirkimo įmonė, kurių vykdomos patikros nefiksavo pieno kokybės parametrų neatitikimų – superkamo pieno kokybė atitiko nustatytus supirkimo reikalavimus. Įvertinus rizikas, inspektoriai organizuoja papildomųjų pieno mėginių atrinkimą, o gavę tyrimo rezultatus visuomenę informuosime papildomu pranešimu“, – komentavo VMVT Priežiūros departamento Panevėžio apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Alvydas Stukas.
VMVT ragina visuomenę, kai kyla grėsmė gyvūnų gyvybei, saugumui ar sveikatai, nedelsiant apie tai informuoti VMVT arba Policiją, kuri gali reaguoti bet kuriuo paros metu, įskaitant savaitgalius bei švenčių dienas. VMVT apie gyvūnų gerovės pažeidimus pranešti prašoma skambinant telefonais: 1879 arba +370 5 242 0108, arba internetu užpildžius VMVT pranešimo anketą.
