 Sirgalių vakaras – krepšinio ritmu

Sirgalių vakaras – krepšinio ritmu

2025-09-06 18:47
Jurgita Šakienė

Krepšinio aistruoliai šio vakaro laukė su jauduliu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, kurią jau daugoka metų vis aplenkia didžiosios pergalės, Rygoje į kovą stojo su braliukais latviais. 

Dvikova nulems, kuri komanda toliau tęs kelią Europos čempionato medalių link, o kuri liks už aštuntuko borto. 

Nemaža dalis kauniečių ir miesto svečių rungtynes pasirinko stebėti ne namuose, o mieste. Kavinės, restoranai, viešbučiai pasirūpino, kad sirgaliai turėtų, iš ko pasirinkti – šiam vakarui ruošėsi iš anksto. 

„Istorinė akistata!“ – taip šio vakaro būsimą dramą aikštelėje įvardijo restoranas „Pilies sodas“. Į jo OPEN AIR KAUNO VASAROS TERASĄ susirinkę krepšinio aistruoliai buvo nusiteikę Lietuvos pergalei. Pergalės viltimi alsuoja ir likęs Kauno senamiestis bei miesto centras. Kaip ir visa Lietuva.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Latvijos vyrų krepšinio rinktinė
krepšinio aistruoliai
barai
Europos vyrų krepšinio čempionatas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų