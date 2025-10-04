Programėlė telkia bendruomenę ir plečia akiratį

Visų poreikiams
Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Aistė Sinkevičienė pabrėžė, kad moderni programėlė „Kauno rajonas“ suteikia galimybę greitai ir patogiai gauti naujienas, matyti artėjančius renginius ir pasinaudoti specialiais partnerių pasiūlymais, skirtais tik programėlės naudotojams.
„Ši programėlė – ne tik patogi priemonė svarbiausiai informacijai gauti, bet ir dovana bendruomenei, skirta gyventojų, savivaldybės ir verslo ryšiui stiprinti“, – sakė A.Sinkevičienė.
Ji priminė, kad programėlė simboliškai buvo pristatyta Kauno rajono 70-mečio jubiliejaus dieną.
„Tada Kauno rajono meras Valerijus Makūnas akcentavo, kad savivalda prasideda nuo paprastų sprendimų, kurie palengvina žmonių kasdienybę, ir programėlė – žingsnis į šiuolaikišką, prieinamą ir atvirą bendravimą su gyventojais. Ji skirta visiems – tiek jaunam verslo kūrėjui, tiek aktyviam senjorui, kuris nori būti informuotas apie tai, kas vyksta jo krašte“, – mero įvardytus tikslus priminė Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja.
Akivaizdi nauda
A.Sinkevičienė atkreipė dėmesį, kad išmanusis bendravimas gali suteikti kasdienę naudą kiekvienam gyventojui.
„Vienas svarbiausių programėlės sukūrimo tikslų – glaudesnis gyventojų ir savivaldos ryšis.
Mobilioji programėlė „Kauno rajonas“ suteikia gyventojams galimybę gauti naujienas, skubius pranešimus, peržiūrėti renginių kalendorių, dalyvauti apklausose. Be to, programėlės naudotojai gali pasinaudoti specialiomis nuolaidomis Kauno rajone veikiančiose įmonėse, kavinėse, parduotuvėse, kultūros ir sporto įstaigose. Kiekvienam registruotam naudotojui suteikiamas individualus skaitmeninis kodas, atveriantis privilegijų paketą daugiau nei 30 vietų visame rajone. Šis sąrašas nuolat pildomas – prie iniciatyvos aktyviai jungiasi vis daugiau verslo partnerių, todėl pasiūlymų gyventojams daugėja“, – apie programėlės vystymo tendencijas pasakojo A. Sinkevičienė.
Specialistė nurodė, kad programėlė „Kauno rajonas“ veikia tiek „iOS“, tiek „Android“ įrenginiuose, ją nemokamai galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“ parduotuvių.
„Svarbu pažymėti, kad visomis programėlės funkcijomis gali naudotis gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybėje. Gyventojams, kurie nesinaudoja mobiliaisiais įrenginiais, gali būti išduodama fizinė gyventojo kortelė, kurią jie gali užsisakyti Kauno rajono savivaldybėje. Programėle gali naudotis ir kitų savivaldybių gyventojai, tačiau jiems neprieinamos visos programėlės funkcijos. Kiti lankytojai gali matyti visus renginius, vykstančius Kauno rajone, ir dalyvauti įtraukiančiame interaktyviame žaidime“, – sakė A. Sinkevičienė.
Unikalus žaidimas
Skyriaus vedėja pabrėžė, kad programėlėje veikia unikalus interaktyvus žaidimas „70 smaragdų“, sukurtas minint savivaldybės jubiliejų.
„Žaidimas kviečia leistis į virtualiąją kelionę po Kauno rajoną: lankyti kultūros, istorijos, gamtos objektus, rinkti virtualiuosius smaragdus ir taip geriau pažinti savo kraštą. Kiekvienas aplankytas objektas leidžia programėlės naudotojui atrasti smaragdą. Surinkus tam tikrą jų skaičių, galima laimėti įvairiausių prizų. Tai žaidimas, skatinantis pažinti savo kraštą, atrasti naujų vietų, mėgautis judėjimu ir dalyvavimu bendruomenės veikloje“, – sakė A. Sinkevičienė.
Pasiteiravus apie programėlės vystymo planus, specialistė akcentavo plečiamą jos funkcionalumą, siekiant optimaliai priderinti prie vartotojų poreikių.
„Planuojame atnaujinti ir plėsti naujienų funkciją, kuri leis gyventojams matyti dar daugiau naudingos informacijos ir naujienų. Ši funkcija bus prieinama ir kitų savivaldybių gyventojams. Taip pat atsiras funkcija, leisianti gyventojams patogiai ir paprastai pranešti apie kylančias problemas“, – informavo Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja A. Sinkevičienė.
Naujos galimybės
Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys atkreipė dėmesį, kad mobiliosios programėlės sukūrimas yra laikotarpio tendencijų inicijuotas žingsnis.
„Žmonės vis labiau naudojasi technologijomis, nori, kad informacija būtų aiški, lengvai pasiekiama, aktuali. Būtent tokia ir buvo šio sumanymo pradinė idėja – sukurti Kauno rajono gyventojams naudingą technologinę naujieną.
Svarbu pažymėti ir praktinę sumanymo naudą, nes prie programėlės jungiasi vietos verslai su įvairiais pasiūlymais ir nuolaidomis programėlės naudotojams“, – pabrėžė vicemeras.
Pasak L. Alsio, labai svarbu, kad programėlė suteikia naujų galimybių valdžios institucijų ir bendruomenių sąveikai, komunikavimui.
„Esu girdėjęs atsiliepimų, kad mobiliąja programėle yra lengva naudotis. Būtent toks ir buvo vienas tikslų – programėlė turi būti paprasta ir aiški.
Ši programėlė – ne tik patogi priemonė svarbiausiai informacijai gauti, bet ir dovana bendruomenei, skirta gyventojų, savivaldybės ir verslo ryšiui stiprinti.
Gavome įvairių užklausų, kaip toliau bus plečiama programėlės įvairovė, ar ji turės naujų funkcijų, padėsiančių labiau įtraukti savivaldybės institucijas ir bendruomenes į bendrą veiklą, sprendžiant ar aptariant įvairias kasdienybės aktualijas. Noriu pabrėžti, kad programėlė bus plėtojama būtent atsižvelgiant į pageidavimus, pastabas“, – kalbėjo vicemeras.
Jungiasi ir verslas
Savo pastebėjimais pasidalijo ir mobiliosios programėlės „Kauno rajonas“ galimybes jau išbandę verslo atstovai.
„Sumanymas dėl programėlės, be abejonės, yra tikrai geras ir perspektyvus. Kad gyventojams ir verslams būtų dar daugiau naudos, reikėtų didesnio gyventojų aktyvumo. Manau, kad programėle aktyviai besinaudojantys gyventojai gali turėti įvairiapusės naudos. Mūsų kavinėje „Piliakalnio kiemelis“ paprastai būna didelis srautas lankytojų. Kiek teko juos pakalbinti, daugiausia būna atvykusių iš Kauno miesto. Manau, Kauno rajono gyventojai labiau įsitrauks, kai pradės aktyviau naudotis programėle, kai supras, kad tai apsimoka, nes programėlėje siūloma nuolaidų ir kitų patrauklių dalykų. Mes patys irgi jau ne kartą esame pritaikę nuolaidų per šią programėlę. Įsiminė žmogus, kuris pasakė, kad apie „Piliakalnio kiemelį“ sužinojo ir čia atvyko pasinaudojęs mobiliąja programėle. Sakė, kad, susipažinęs su programėlėje įvairių kavinių siūlomomis nuolaidomis, pasirinko mus, nes nuolaidos buvo didžiausios“, – pasakojo „Piliakalnio kiemelio“ savininkė Gintarė Ramanauskienė.
Kačerginėje, prie pat dviračių tako esančioje kavinėje, kartu su šeima besidarbuojanti G. Ramanauskienė pabrėžė, kad informacijos sklaida apie mobiliąją Kauno rajono programėlę turėtų tęstis ir pasiekti kuo daugiau žmonių.
„Labai tikiuosi, kad mobilioji programėlė „Kauno rajonas“ ilgainiui taps įprasta ir įvairiapusiškai naudinga komunikavimo priemone“, – vylėsi verslininkė.
Tiesioginė nauda
Savo pastebėjimais apie naujosios programėlės vertę ir ypatumus pasidalijusi viešosios įstaigos „Kineziterapijos akademija“ direktorė, kineziterapeutė Margarita Radžiūnienė sakė dar neturinti išsamaus vaizdo apie programėlės perspektyvas, nes jos vadovaujama įstaiga kol kas siūlo nuolaidą tik vienai paslaugai.
„Tikėtina, kad būtent dėl šios priežasties kol kas nesulaukėme aktyvesnio susidomėjimo ar užklausų. Bendraudami su atvykstančiais pacientais pastebime, kad palyginti nedidelė dalis jų žino apie programėlės egzistavimą, tad akivaizdu, kad reikalinga dar platesnė informacijos sklaida“, – svarstė M. Radžiūnienė.
Jos įsitikinimu, Kauno rajono gyventojams ši programėlė gali suteikti nemažai naudos.
„Pirmiausia, gyventojai gauna tiesioginę finansinę naudą pasinaudodami nuolaida paslaugoms. Antra, naudodamiesi programėle žmonės susipažįsta su Kauno rajono verslais, atranda naujų galimybių ir paslaugų, kurių galbūt anksčiau nepastebėdavo. Trečia, pasitelkę programėlę, gyventojai prisideda prie vietinio verslo stiprinimo ir rėmimo, o tai šiuo metu yra itin svarbu, nes smulkusis ir vidutinis verslas susiduria su įvairiais iššūkiais. Taip sukuriamas abipusės naudos principas: gyventojai gauna pigesnių paslaugų, o verslas sulaikia lojalių klientų.
Programėlė „Kauno rajonas“ suteikia galimybę gyventojams patogiai stebėti renginius, kultūros ir sporto veiklas ir gauti informacijos apie rajono naujienas. Joje veikia interaktyvus žaidimas „70 smaragdų“, kviečiantis lankyti įvairias vietoves ir rinkti virtualiuosius smaragdus. Ir pačiai teko pasinaudoti informacija apie renginius, ir su vaikais keliavome po Kauno rajoną ir rinkome smaragdus“, – apie programėlės pranašumus pasakojo „Kineziterapijos akademijos“ direktorė.
Gauna prizų
Kauno rajono Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė pasakojo, kad, plečiant programėlės naudotojų ratą, pasitelkiamas vadinamojo smaragdinio žaidimo patrauklumas.
„Mūsų tikslas buvo, kad į programėlėje integruotą žaidimą „70 smaragdų“ galėtų įsitraukti ne tik Kauno rajono gyventojai, bet ir visų savivaldybių žmonės. Tam prie žaidimo per elektroninius valdžios vartus buvo sukurta prieiga. Apie 20 proc. žaidimo dalyvių pabuvojo visuose žaidime numatytuose objektuose – 70 smaragdų. Jie aplankė visą Kauno rajoną, atsakinėjo į klausimus ir smaragdus keitė į prizus, kuriuos įsteigė Kauno rajono savivaldybė. Tai ir savivaldybės atributika, ir rankšluosčiai, ir pončai, sportiniai marškinėliai, gertuvės, maišeliai, – kiekvienam pagal skonį“, – sakė E. Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Ji pasakojo, kad žaidimas gana paprastas – pasiekus smaragdu pažymėtą vietą, yra pateikiamas klausimas.
„Jei atsakymas teisingas, dalyvis gauna dešimt smaragdų. Jei į pirmą klausimą neatsako, bet atsako į antrą, gauna penkis smaragdus. Neatsakius į antrą klausimą, smaragdai neskiriami. Ypač džiugu, kad į žaidimą aktyviai įsitraukė jaunos šeimos. Manau, įdomu pažymėti, kad „70 smaragdų“ žaidime dalyvauja net ir kūdikiai, kuriuos tėvai pasiima kartu į žygius po įdomiausias Kauno rajono vietas“, – pabrėžė E. Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Laukia pageidavimų
Anot centro direktorės, dabar ypač svarbu, kad programėlė įgautų daugiau universalumo, kad ji optimaliai atitiktų gyventojų lūkesčius.
„Esame dėkingi už patarimus, pastabas ir visada stengiamės į jas atsižvelgti“, – pabrėžė Kauno rajono Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė E. Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Ji atkreipė dėmesį, kad į žaidimą įsitraukia ir kitų savivaldybių gyventojai.
„Manome, kad žaidimo populiarumas turėtų didėti, nes tai interaktyvus šiuolaikiškas būdas paskatinti žmones daugiau keliauti, plėsti akiratį“, – sakė centro direktorė.
Naujausi komentarai