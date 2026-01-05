Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone sausio 5–11 d.

Sausio 5 d.
Lapių biblioteka:
16.30 val. skaitančių senjorų klubo susitikimas.
Sausio 6 d.
Batniava:
Trijų Karalių vaikštynės po Batniavą.
Liučiūnų kaimas:
13 val. Trijų Karalių vaikštynės ir sveikinimas bendruomenei.
Sausio 7 d.
Domeikavos laisvalaikio salė:
17 val. Sauliaus Motiejaičio ir Egidijos Puidaitės tapybos darbų parodos „Virpesiai ieškojime“ atidarymas.
Sausio 8 d.
Ringaudų laisvalaikio salė:
18 val. patyriminis vakaras su kanklėmis „Kai prabyla kanklės“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. edukacija „Neužmirštuolės sagės gamyba iš vilnos“. Edukatorė – Agnė Vodčicienė. Edukacija nemokama. Būtina išankstinė registracija iki sausio 7 d. telefonu +370 699 28 451 ar e. p. [email protected].
Sausio 9 d.
Užliedžių laisvalaikio salė:
18 val. tradicinis koncertas „Pasitikime 2026-uosius su klasika“. Dalyvauja prof. Tomo Ladigos dainavimo klasės studentai.
Sausio 10 d.
Kauno rajono sporto centras:
2026 m. Kauno rajono tarptautinis moksleivių dziudo čempionatas Laisvės gynėjų dienai paminėti ir dziudo pradininko Lietuvoje Antano Stasio Bubnelio atminimo taurei laimėti.
Varžybų pradžia – 10 val.
Čempionato atidarymas – 13 val.
Kauno rajono muziejus:
11 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina registracija. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/Erm3yUH2ULX5vjR39.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
11 val. edukacija „Baltojo molio magija”. Edukatorė Lina Mažrimienė. Edukacija mokama.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai. Vizualaus meno edukacijos „Moters portretas”.
Kauno rajono sporto centras:
14 val. Respublikinio dziudo turnyro, skirto Laisvės gynėjų dienai atminti, atidarymo ceremonija.
VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras:
17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Šakių „Vytis-VDU“.
Sausio 11 d.
Batniavos seniūnijos Kultūrinė erdvė Parko 7:
14.30 val. Laisvės gynėjų dienai skirta vaidybinio kino filmo „Mes dainuosim“ (rež. Robert Mullan) peržiūra.
Parodos:
Kauno rajono muziejus:
„Prašmatnioji XIX a. Paryžiaus mada: Paryžius–Raudondvaris“.
„Karmėlavos Senkapio diržo krepšiai – XVI a. mados atspindys“.
Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:
Alinos Žiubsnytės piešinių paroda.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų ir Konferencijų salės:
dailininko Olego Karavajevo ir O. K. dailės klubo narių tapybos darbų paroda „Pakalbėkim apie meną“.
Kauno rajono savivaldybės viešosios ir padalinių bibliotekos:
dokumentų ekspozicija „Tauta ir Laisvė: 35-eri Sausio 13-osios metai“.
Raudondvario dvaras:
Ekskursijos:
„Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki šiandienos“. Registracija: +370 636 27 841, +370 636 81 526.
„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės legendos atspindžiai Raudondvario dvare“. Registracija: +370 636 81 526.
„Teatralizuota ekskursija su renesanso dama“. Registracija: +370 630 59 382
Edukacijos:
„Legenda apie grafą Benediktą Tiškevičių ir paslėptą lobį“. Registracija: +370 630 59 382, +370 636 81 526.
„Saloniniai žaidimai“. Registracija: +370 630 59 382.
„Tebūnie tamsa!“. Registracija: +370 636 27 841.
„Ar išgyventum dvaro etiketą?“. Registracija: +370 630 59 382.
„Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto susirašinėjimas“. Registracija: +370 636 81 526.
„XVI a. stiliaus laiško rašymas ir antspaudavimas“. Registracija: +370 636 81 526.
„Ką žinai apie senuosius Lietuvos didikų herbus“. Registracija: +370 636 81 526.
