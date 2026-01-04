Kauno rajonas ir VDU žengia modernizavimo keliu

Krašto gyvenimui ypač didelę įtaką daro Akademijos seniūnijoje veikianti VDU Žemės ūkio akademija, kurioje ne tik rengiami žemės ūkio specialistai, bet ir telkiamas mokslas, vyksta didžiausios Baltijos šalyse žemės ūkio parodos „Ką pasėsi…“. Universiteto vadovai Kauno rajone planuoja statyti didžiausią Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse Agrobiotechnologijų tyrimų centrą.
I. Dabašinskienė kalbėjo apie viso VDU Žemės ūkio akademijos miestelio modernizavimą. „Norime keisti Akademijos kraštovaizdį – suremontuoti senus bendrabučius, įrengti parką, kartu su verslo partneriais kurti įvairias paslaugas“, – ateities planais dalijosi rektorė.
Meras pasakojo apie universitetinės VDU Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos rekonstrukcijos ir plėtros darbus. „Norime, kad ši gimnazija taptu prestižine ir savo išore, ir ugdymo turiniu“, – pabrėžė V. Makūnas. Ateityje Akademijos seniūnijoje veikiančios ugdymo įstaigos bus labiau diferencijuotos: greta gimnazijos esantis modulinis vaikų darželis bus perkeltas į kitą sklypą, todėl atsiras vietos sporto salei. „Gilėje“ liks tik pradinė mokykla.
Svarbus vaidmuo tenka pedagogus ruošiančiai VDU Švietimo akademijai. Savivaldybė prisideda prie mokytojų rengimo – nuo 2021 m. skiria papildomas skatinamąsias stipendijas studentams, kurie pasirinko pedagogikos krypties studijas ir po jų baigimo bent penkerius metus planuoja dirbti Kauno rajono švietimo įstaigose. Jaunojo pedagogo klubo veikla padeda moksleiviams pasirinkti pedagogo kelią.
Kauno rajono savivaldybė taip pat glaudžiai bendradarbiauja su VDU Teisės klinika, kuriai vadovauja dr. Albertas Milinis. Ši įstaiga teikia nemokamas teisines konsultacijas Kauno rajono gyventojams.
