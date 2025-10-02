Pajiesyje auga nauja jojimo čempionų karta

Jos vadovė Ieva Anužienė tvirtino, kad žirgai vaikams padeda atrasti ne tik sportinį kelią, bet ir save. „Psichologinis ryšys tarp raitelio ir žirgo yra nepaprastai svarbus. Džiaugiuosi matydama, kaip vaikai tampa gyvūnų draugais: nuoširdžiai jais rūpinasi, už santaupas perka papildų, o įvykus traumai slaugo kiekvieną dieną“, – pasakojo trenerė į žirgyną atvykusiems Kauno rajono savivaldybės tarybos nariams.
Įvairioms frakcijoms priklausantys politikai domėjosi žirgyno darbo specifika, treniruočių sąlygomis, galimybėmis priimti daugiau vaikų, galėjo apžiūrėti ir paglostyti žirgus, pabendrauti su treneriais.
I. Anužienė paaiškino, kad žirgyno veikla – ne tik treniruotės. Vaikai šukuoja, maitina žirgus, dalyvauja varžybose ir bendruomenės renginiuose. Tokia visapusė ugdymo sistema padeda auginti ne tik sportininkus, bet ir brandžias, empatiškas asmenybes. Bendravimas su gyvūnais turi terapinį poveikį.
Meras Valerijus Makūnas pasakojo, kad žirgų sporto pradžia Kauno rajone siekia 1969-uosius, kai tuomečio Pagynės tarybinio ūkio direktoriaus Petro Mikelionio ir trenerio Egidijaus Civinsko pastangomis buvo įsigyta žirgų ir įkurta Kauno rajono sporto mokyklos jojimo sekcija.
Kauno rajone užaugo 1998 m. Seulo olimpinių žaidynių dalyvis Raimundas Udrakis, 1994 m. pasaulio taurės finalo dalyvis Rimas Babrauskas, keturių pasaulio konkūrų čempionatų dalyvis Vincas Civinskas, 1995 m. pasaulio taurės varžybų ir 2001 m. pasaulio jaunų žirgų čempionato nugalėtojas Irmantas Grikienis, daug kitų žinomų sportininkų.
Ilgą laiką Kauno rajono raiteliai su žirgais glaudėsi Marvelėje esančiose patalpose, tačiau sąlygos ten buvo netinkamos, todėl 2021 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su jojimo sporto klubu „Caviata“. „Mūsų žirgyne yra visko, kad gerai jaustųsi ir žirgai, ir vaikai“, – patikino I. Anužienė.
Trenerė didžiuojasi savo auklėtinių pasiekimais. „Turime tris „amazones“: Mariją Švabaitę, Elizą Šiškutę ir Augustę Kuzmickaitę, kurios iš varžybų niekada negrįžta be medalių“, – šypsojosi I. Anužienė.
Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui Arūnas Talalas informavo, kad Pajiesio žirgyne yra įsteigtos keturios meistriškumo grupės, kurias lanko 27 jaunieji raiteliai, su jais dirba profesionalūs treneriai.
Be I. Anužienės ir I. Grikienio, komandoje „Caviata“ instruktore dirba ukrainietė Dariya Lukashina. Moteris kartu su sūnumi ir keturiais žirgais Kauno rajone atsidūrė 2022 m., kai Rusija užpuolė Ukrainą. Apie karo liepsnose prie Kyjivo besiblaškančius žirgus sužinojo Lietuvos Vyčio paramos fondo atstovas Vilius Kavaliauskas ir apie tai informavo Kauno rajono savivaldybės vadovus. Vieną žirgą priglaudė Babtų ūkininkas Romas Majauskas, o kiti trys buvo apgyvendinti Pajiesyje. Ypač daug meilės ir aplinkinių dėmesio sulaukia šešiolikmetis juodis Lauris – žirgas, pozavęs skulptūrai „Laisvės karys“.
