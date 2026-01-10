Kūryba, sušildanti žiemą: paskelbti šeštą kartą vykusio Kalėdų eglučių konkurso rezultatai

Atspindi požiūrį į šventes
„Palyginti su pirmaisiais metais, matome, kad bendros kūrybinės kryptys išlieka panašios, tačiau pastebime augantį gyventojų, turinčių privačius kiemus, įsitraukimą. Kasmet atpažįstame sugrįžtančius dalyvius – šeimas, bendruomenes ir įmones, kuriems šis konkursas tapo gražia tradicija. Vieni ir toliau renkasi klasikinius, tradicinius sprendimus, kiti drąsiai eksperimentuoja su netikėtomis formomis, medžiagomis, tvarumo idėjomis ir kultūriniais motyvais“, – pasakojo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Aistė Sinkevičienė.
Pastebima ir tai, kad vis daugiau kompozicijų kuriamos rankomis, į procesą įtraukiant šeimos narius ar net visą bendruomenę. Dėl to kiekviena eglutė tampa ne tik kūrybiniu objektu, bet ir savita istorija, atspindinčia žmonių vertybes, bendrystę ir požiūrį į šventes.
Itin didelis susidomėjimas
Į šeštą kartą skelbtą konkursą įsitraukė 44 dalyviai, gyventojų ir organizacijų buvo beveik po lygiai. Šįkart balsuoti skirtas laikas buvo praktiškai dvigubai ilgesnis nei ankstesniais metais – nuo gruodžio 18 d. iki sausio 2 d.
Pasak A. Sinkevičienės, 2025 m. Kalėdų eglučių konkursas sulaukė itin didelio susidomėjimo. „Dalyvių nuotraukų galerija buvo peržiūrėta daugiau kaip 1,46 mln. kartų, o įrašu pasidalyta beveik 3,6 tūkst. kartų. Tai tik įrodo, kad iniciatyva įtraukė labai plačią auditoriją, kuri aktyviai sekė konkursą ir palaikė savo favoritus“, – teigė Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja.
Didžiausias aktyvumas, kaip ir įprasta, fiksuotas paskutinėmis balsavimo dienomis – nuo gruodžio 29-osios iki sausio 2 d. 10 val. Tuomet buvo paskelbti konkurso rezultatai.
Duoklė M. K. Čiurlioniui
Organizacijų kategorijoje antrus metus iš eilės pirmą vietą laimėjo asociacijos Vandžiogalos bendruomenė narių rankų darbo papuošimais padabinta eglutė „Angelų harmonija“, skirta M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Ji sulaukė rekordinio skaičiaus – 3 443 – balsų.
„Žaliaskarę mums padovanojo Žeimių miestelio (Jonavos r.) gyventojai. Puošmenas gaminti pradėjome dar birželį. Per tą laiką sukūrėme 64 mažesnius angelus, kuriuos pakabinome ant eglutės, penkis didelius, kurie stovėjo šalia. Darėme iš širdies, ne vien tam, kad papuoštume eglutę, o kai daroma su meile, sulaukiama išties gero rezultato. Neslėpsiu, tikėjomės laimėti ir tuo labai džiaugiamės. Mažą bendruomenę džiugina net ir mažos pergalės“, – šypsojosi Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas.
Daug simpatijų ir 1 839 balsus pelnė vaikų darželio „Čiukučiu“ bendruomenės kalėdinė kompozicija. Jai konkurse teko antra vieta. „Čiukučiu“ – privatus darželis Garliavoje – šventiniu laikotarpiu mažuosius ir jų tėvelius pasitikdavo mirksinčiomis lempelėmis, kaspinais puoštomis eglutėmis ir girliandomis, šviečiančiais elniukais, atgabenusiais simbolines dovanas.
Trečiosios vietos prizas taip pat iškeliavo į Garliavą. Jį iškovojo 1 673 balsus surinkusi Tautvydo Arlausko („AutoGarliava“) iš naudotų padangų sukurta tvari eglutė, puošusi Garliavos Kaimynystės parką.
Užkrėtė savo pavyzdžiu
Kaip ir organizacijų, taip ir gyventojų kategorijoje pirmosios vietos laimėtoja – ta pati, kaip ir ankstesniame konkurse. Vėl nepralenkiama buvo 2 158 balsus gavusi Giraitės gyventojos Aistės Natanienės kalėdinės pasakos kompozicija.
Giraitėje Aistė gyvena ketvirtį amžiaus ir jau trečią kartą dalyvavo konkurse. Pirmoji vieta A. Natanienei pripažinta ir pernai, o užpernai ji taip pat buvo tarp prizininkų gyventojų kategorijoje.
Paprastai pradedu nuo spalvų, kurias noriu matyti, o tuomet sugalvoju pačią puošybą.
„Dirbu visai nemenišką darbą, todėl pasipuošti prieš šventes – smagi saviraiška. Idėjų dažniausiai padiktuoja medžiagos: šįkart kaspinus gaminome iš kiliminės dangos, o medžiai prie gatvės, kurių nesimato nuotraukoje, tapo saldainių alėja: medžius apsukome agroplėvele ir raudona pakavimo juosta. Paprastai pradedu nuo spalvų, kurias noriu matyti, o tuomet sugalvoju pačią puošybą“, – pasakojo Aistė.
Pašnekovė neslėpė: šįkart pasirinkimui įtakos turėjo tai, kad 2026-ieji yra Raudonojo Ugninio Arklio metai. Be to, raudona – dominuojanti Kalėdų spalva. „Geras pavyzdys užkrečia, – džiaugėsi A. Natanienė. – Dabar jau ir kaimynai šventėms kabina lemputes“.
Antrą vietą, surinkęs 1 591 balsą, pelnė Giedrės Rimėnės iš Šlienavos sukurtas rankų darbo traukinukas, šiek tiek primenantis pernykščiame konkurse puošusį A. Natanienės sodybą.
Trečią vietą (1 511 balsų) iškovojo Užliedžiuose gyvenančios Indrės Derškuvienės saldžių dekoracijų kompozicija.
Dėmesio vertas kiekvienas
Šeštojo Kauno rajono Kalėdų eglučių konkurso kulminacija – apdovanojimai, kurie vyko sausio 7 d. Kauno rajono savivaldybėje. Abiejų kategorijų nugalėtojams įteikti atitinkamai pagal užimtas vietas 500, 300 ir 200 eurų vertės „Akropolio“ dovanų kuponai.
Tai buvo ne tik nugalėtojų pagerbimas, bet ir dar viena proga pasidžiaugti bendruomenės kūrybiškumu, šventine dvasia ir tradicija, kuri kasmet vis stipriau sujungia Kauno rajono žmones.
Nors konkursas turi nugalėtojus, iš tiesų kiekvienas kūrinys buvo vertas dėmesio ir įvertinimo. Visos eglutės prisidėjo prie šventinės nuotaikos kūrimo, puošė Kauno rajono erdves, džiugino gyventojus ir svečius.
