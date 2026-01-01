 Kultūros ir sporto renginiai sausio 14–18 d.

Svečiai: Čekiškės laisvalaikio salės teatro studija „Kartos" į Lapių laisvalaikio salę sausio 15 d. atvyksta su spektakliu „Atžalynas".
Svečiai: Čekiškės laisvalaikio salės teatro studija „Kartos“ į Lapių laisvalaikio salę sausio 15 d. atvyksta su spektakliu „Atžalynas“. / Organizatorių nuotr.

Sausio 14 d.

Padauguvos laisvalaikio salė:

14 val. stalo žaidimų vakaras.

Sausio 15 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

17.30 val. Sžsusitikimas su autoriumi Jauniumi Petraičiu ir knygos „Tu kažką turi“ pristatymas.

Samylų kultūros centras:

18 val. audimas su skieteliu. Mokymai visai šeimai „Ausk, širdele, drobeles“. Mokymus ves tautodailininkė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė.

Saulėtekių laisvalaikio salė:

19 val. „Nauji metai – nauja pradžia“: pažintis su nauju bendruomenės pirmininku ir edukacija „Gardu ir be kviečių!”.

Kauno rajono sporto centras:

18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Vilniaus „Rytas-2“.

Lapių laisvalaikio salė:

19 val. spektaklis „Atžalynas“ pagal Kazio Binkio pjesę. Vaidina Kauno rajono Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės teatro studija „Kartos“. Režisierius Svajūnas Tiknius.

Sausio 16 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

16.30 val. žiemos filmų vakaras. Animacinis filmas „Viškis Piškis ir švilpiko paslaptis“. Bilieto kaina – 6 eurai.

Rokų laisvalaikio salė:

17.30 val. penktadienio kino vakaras mažiesiems. Animacinis filmas „Viškis Piškis ir švilpiko paslaptis“. Bilieto kaina – 6 eurai.

Ringaudų laisvalaikio salė:

18 val. keramikos dirbtuvės „Žiemos molio istorijos“ su keramike Vaiva Butkiene.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18 val. teatrinių žaidimų vakaras, skirtas visiems, norintiems išbandyti improvizaciją ir kūrybinius žaidimus.

Voškonių laisvalaikio salė:

18 val. Voškonių laisvalaikio salės socialinių partnerių ir aktyvių bendruomenės narių padėkos šventinis vakaras „Vėl ima suktis metų ratas“ su gyvos muzikos koncertu.

Raudondvario kultūros centras:

18 val. filmo „Laisvės šuolis“ pristatymas.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18:30 val. Žiemos filmų vakaras. Komedija „Milijonieriaus jubiliejus“. Bilieto kaina – 8 eurai.

Rokų laisvalaikio salė:

19.30 val. penktadienio kino vakaras. Kino filmas „Milijonieriaus jubiliejus“. Bilieto kaina – 8 eurai.

Sausio 17 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina registracija. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/b5torXPxkpJXMahE7

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

11–14 val. ir 17.30–19 val. 3D erdvinis pasakojimas: Senosios Zapyškio bažnyčios ir krašto istorijos demonstravimas.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

12 val. šeimų šeštadienis: raktų pakabuko kūrybinės dirbtuvės ir garsiniai „Mergaitės su degtukais“ skaitymai. Registracija: [email protected]

Samylų kultūros centras:

12 val. vizualaus meno edukacijos „Moters portretas”.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16 val. muzikinis vakaras „Tarp maldos ir dainos“. Atlikėjos Irma Menčinskienė ir Judita Anusaitienė.

Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro laisvalaikio salė, II a.:

17 val. Šakių kultūros centro Zanavykų teatro spektaklis pagal Arvydo Juozaičio drama „Kudirka – buvau atėjęs“.

Kauno rajono sporto centras:

18.30 val. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Jonavos „Jonava Hipocredit“.

Sausio 18 d.

Kauno rajono sporto centras:

13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „CASCADA-HC Garliava SC“ – Vilniaus „Eglė“.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

14 val. Garliavos kultūros centro mėgėjų teatro „Be pavadinimo“ spektaklis „Besotė Mekekiotė“.

