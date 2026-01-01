Kultūros ir sporto renginiai sausio 14–18 d.

Sausio 14 d.
Padauguvos laisvalaikio salė:
14 val. stalo žaidimų vakaras.
Sausio 15 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. Sžsusitikimas su autoriumi Jauniumi Petraičiu ir knygos „Tu kažką turi“ pristatymas.
Samylų kultūros centras:
18 val. audimas su skieteliu. Mokymai visai šeimai „Ausk, širdele, drobeles“. Mokymus ves tautodailininkė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė.
Saulėtekių laisvalaikio salė:
19 val. „Nauji metai – nauja pradžia“: pažintis su nauju bendruomenės pirmininku ir edukacija „Gardu ir be kviečių!”.
Kauno rajono sporto centras:
18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Vilniaus „Rytas-2“.
Lapių laisvalaikio salė:
19 val. spektaklis „Atžalynas“ pagal Kazio Binkio pjesę. Vaidina Kauno rajono Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės teatro studija „Kartos“. Režisierius Svajūnas Tiknius.
Sausio 16 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
16.30 val. žiemos filmų vakaras. Animacinis filmas „Viškis Piškis ir švilpiko paslaptis“. Bilieto kaina – 6 eurai.
Rokų laisvalaikio salė:
17.30 val. penktadienio kino vakaras mažiesiems. Animacinis filmas „Viškis Piškis ir švilpiko paslaptis“. Bilieto kaina – 6 eurai.
Ringaudų laisvalaikio salė:
18 val. keramikos dirbtuvės „Žiemos molio istorijos“ su keramike Vaiva Butkiene.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18 val. teatrinių žaidimų vakaras, skirtas visiems, norintiems išbandyti improvizaciją ir kūrybinius žaidimus.
Voškonių laisvalaikio salė:
18 val. Voškonių laisvalaikio salės socialinių partnerių ir aktyvių bendruomenės narių padėkos šventinis vakaras „Vėl ima suktis metų ratas“ su gyvos muzikos koncertu.
Raudondvario kultūros centras:
18 val. filmo „Laisvės šuolis“ pristatymas.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18:30 val. Žiemos filmų vakaras. Komedija „Milijonieriaus jubiliejus“. Bilieto kaina – 8 eurai.
Rokų laisvalaikio salė:
19.30 val. penktadienio kino vakaras. Kino filmas „Milijonieriaus jubiliejus“. Bilieto kaina – 8 eurai.
Sausio 17 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina registracija. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/b5torXPxkpJXMahE7
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
11–14 val. ir 17.30–19 val. 3D erdvinis pasakojimas: Senosios Zapyškio bažnyčios ir krašto istorijos demonstravimas.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
12 val. šeimų šeštadienis: raktų pakabuko kūrybinės dirbtuvės ir garsiniai „Mergaitės su degtukais“ skaitymai. Registracija: [email protected]
Samylų kultūros centras:
12 val. vizualaus meno edukacijos „Moters portretas”.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16 val. muzikinis vakaras „Tarp maldos ir dainos“. Atlikėjos Irma Menčinskienė ir Judita Anusaitienė.
Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro laisvalaikio salė, II a.:
17 val. Šakių kultūros centro Zanavykų teatro spektaklis pagal Arvydo Juozaičio drama „Kudirka – buvau atėjęs“.
Kauno rajono sporto centras:
18.30 val. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Jonavos „Jonava Hipocredit“.
Sausio 18 d.
Kauno rajono sporto centras:
13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „CASCADA-HC Garliava SC“ – Vilniaus „Eglė“.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
14 val. Garliavos kultūros centro mėgėjų teatro „Be pavadinimo“ spektaklis „Besotė Mekekiotė“.
Naujausi komentarai