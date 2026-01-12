Sausio 13-osios renginiai Kauno rajone

Sausio 8 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. edukacija „Neužmirštuolės sagės gamyba iš vilnos“. Edukatorė A. Vodčicienė. Registracija iki sausio 7 d. Tel. + 370 699 28451 ar e. paštu: [email protected].
Sausio 11 d.
Kultūrinė erdvė Parko g. 7 , Bubių k.:
14.30 val. Laisvės gynėjų dienai skirta vaidybinio kino filmo „Mes dainuosim“ (rež. Robert Mullan) peržiūra.
Sausio 12 d.
Alšėnų seniūnijos salė (Žiedo g. 2, Mastaičiai):
9.30 val. edukacija „Laisvės dienos simbolių kūrimas“. Edukatorė R. J. Žilėnienė.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:
13 val. pilietiškumo pamoka „Laisvės liepsna“ (8–12 kl. moksleiviams), skirta Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai paminėti. Registracija: [email protected].
Karmėlavos parkas:
16 val. literatūrinis-muzikinis Laisvės gynėjų dienos minėjimas su simbolinių laužų uždegimu.
Padauguvos laisvalaikio salė:
18 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Kai laisvė kalbėjo per žmones“.
Lapių laisvalaikio salės prieigos:
18.30 val. Laisvės gynėjų diena – Sausio 13-oji.
Sausio 13 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.
Alšėnų seniūnija:
8 val. visuotinė pilietinė iniciatyva „Uždek gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolį – žvakutę“.
Užliedžių laisvalaikio salė:
8 val. Sausio 13-osios pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Padauguvos laisvalaikio salė:
8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:
8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.
Rokų laisvalaikio salė:
9.30 val. Sausio 13-osios minėjimas „Atminties liepsna“.
Apuokynės polsiavietė:
10 val. rytmetis, skirtas Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, paminėti: žygis, Lietuvos valstybės Tautiškos giesmės giedojimas prie laužo kartu su Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės kariūnais.
Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:
10 val. Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – 35-ųjų metinių paminėjimas.
Akademijos mokykla-darželis „Gilė“:
10.25 val. pilietinis edukacinis minėjimas „Atmintis gyva“, skirtas Sausio 13-ajai paminėti.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
11 val. Laisvės gynėjų dienai prisiminti skirta apyrankių rišimo edukacija vaikams. Edukatorė J. Marmienė.
J. Lukšos-Daumanto žūties vieta, Pažėrai:
11 val. Sausio 13-osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“. Partizano Juozo Lukšos-Daumanto kovos ir žūties vietos lankymas, pagerbimas.
Juragių radijo ir televizijos retransliacijos stotis:
12 val. Kauno rajono bendruomenės ir ugdymo įstaigų atstovų Sausio 13-osios minėjimas.
Vandžiogala, prie Nepriklausomybės paminklo:
12 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
Sitkūnų biblioteka ir Sitkūnų radijo stoties kiemelis:
15.30 val. Ekspozicijos, skirtos Sausio 13-osios įvykiams 1991 m. Sitkūnuose atminti, atidarymas.
16 val. Sausio 13-osios minėjimas „Laisvės ekranai“.
Čekiškės miestelis:
16 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia:
18 val. iniciatyva žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti. Šv. Mišios, atmintinų vietų lankymas padedant pašventintas žvakes.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. Sausio 13-osios minėjimas „Skambėk, LAISVE!“.
Ežerėlio kultūros centro salė:
18 val. koncertas „Laisvės gynėjų dvasia“, skirtas Sausio 13-osios įvykių 35-osioms sukakties metinėms paminėti.
Ringaudų laisvalaikio salė:
18 val. „Neužmirštuolių dirbtuvės“, skirtos Sausio 13-ajai paminėti.
Samylų kultūros centras:
18 val. „Atminimo laužai“ laisvės gynėjų dienai paminėti.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
19 val. istorinių, karo dainų ir sutartinių vakaras, skirtas 35-osioms Laisvės gynėjų dienos metinėms.
Neveronių laisvalaikio salė:
19 val. meninė programa „Mūsų laisvės balsai“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Raudondvario kultūros centras:
19 val. Laisvės gynėjų dienai skirtas renginys „Dainuojanti laisvė“.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
19 val. Laisvės gynėjų dienai skirta vaidybinio kino filmo „Mes dainuosim“ (rež. Robert Mullan) peržiūra.
Naujausi komentarai