 Sausio 13-osios renginiai Kauno rajone

2026-01-12 06:00 kauno.diena.lt inf.
Kartos: Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose dalyvauja ir maži, ir dideli.
Kartos: Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose dalyvauja ir maži, ir dideli. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Sausio 8 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. edukacija „Neužmirštuolės sagės gamyba iš vilnos“. Edukatorė A. Vodčicienė. Registracija iki sausio 7 d. Tel. + 370 699 28451 ar e. paštu: [email protected].

Sausio 11 d.

Kultūrinė erdvė Parko g. 7 , Bubių k.:

14.30 val. Laisvės gynėjų dienai skirta vaidybinio kino filmo „Mes dainuosim“ (rež. Robert Mullan) peržiūra.

Sausio 12 d.

Alšėnų seniūnijos salė (Žiedo g. 2, Mastaičiai):

9.30 val. edukacija „Laisvės dienos simbolių kūrimas“. Edukatorė R. J. Žilėnienė.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:

13 val. pilietiškumo pamoka „Laisvės liepsna“ (8–12 kl. moksleiviams), skirta Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai paminėti. Registracija: [email protected].

Karmėlavos parkas:

16 val. literatūrinis-muzikinis Laisvės gynėjų dienos minėjimas su simbolinių laužų uždegimu.

Padauguvos laisvalaikio salė:

18 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Kai laisvė kalbėjo per žmones“.

Lapių laisvalaikio salės prieigos:

18.30 val. Laisvės gynėjų diena – Sausio 13-oji.

Sausio 13 d.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.

Alšėnų seniūnija:

8 val. visuotinė pilietinė iniciatyva „Uždek gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolį – žvakutę“.

Užliedžių laisvalaikio salė:

8 val. Sausio 13-osios pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

Padauguvos laisvalaikio salė:

8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

8 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.

Rokų laisvalaikio salė:

9.30 val. Sausio 13-osios minėjimas „Atminties liepsna“.

Apuokynės polsiavietė:

10 val. rytmetis, skirtas Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, paminėti: žygis, Lietuvos valstybės Tautiškos giesmės giedojimas prie laužo kartu su Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės kariūnais.

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:

10 val. Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – 35-ųjų metinių paminėjimas.

Akademijos mokykla-darželis „Gilė“:

10.25 val. pilietinis edukacinis minėjimas „Atmintis gyva“, skirtas Sausio 13-ajai paminėti.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

11 val. Laisvės gynėjų dienai prisiminti skirta apyrankių rišimo edukacija vaikams. Edukatorė J. Marmienė.

J. Lukšos-Daumanto žūties vieta, Pažėrai:

11 val. Sausio 13-osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“. Partizano Juozo Lukšos-Daumanto kovos ir žūties vietos lankymas, pagerbimas.

Juragių radijo ir televizijos retransliacijos stotis:

12 val. Kauno rajono bendruomenės ir ugdymo įstaigų atstovų Sausio 13-osios minėjimas.

Vandžiogala, prie Nepriklausomybės paminklo:

12 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Sitkūnų biblioteka ir Sitkūnų radijo stoties kiemelis:

15.30 val. Ekspozicijos, skirtos Sausio 13-osios įvykiams 1991 m. Sitkūnuose atminti, atidarymas.

16 val. Sausio 13-osios minėjimas „Laisvės ekranai“.

Čekiškės miestelis:

16 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia:

18 val. iniciatyva žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti. Šv. Mišios, atmintinų vietų lankymas padedant pašventintas žvakes.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. Sausio 13-osios minėjimas „Skambėk, LAISVE!“.

Ežerėlio kultūros centro salė:

18 val. koncertas „Laisvės gynėjų dvasia“, skirtas Sausio 13-osios įvykių 35-osioms sukakties metinėms paminėti.

Ringaudų laisvalaikio salė:

18 val. „Neužmirštuolių dirbtuvės“, skirtos Sausio 13-ajai paminėti.

Samylų kultūros centras:

18 val. „Atminimo laužai“ laisvės gynėjų dienai paminėti.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

19 val. istorinių, karo dainų ir sutartinių vakaras, skirtas 35-osioms Laisvės gynėjų dienos metinėms.

Neveronių laisvalaikio salė:

19 val. meninė programa „Mūsų laisvės balsai“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Raudondvario kultūros centras:

19 val. Laisvės gynėjų dienai skirtas renginys „Dainuojanti laisvė“.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

19 val. Laisvės gynėjų dienai skirta vaidybinio kino filmo „Mes dainuosim“ (rež. Robert Mullan) peržiūra.

Šiame straipsnyje:
Sausio 13-osios renginiai
renginiai Kauno rajone
Kauno rajono diena

