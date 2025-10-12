Karmėlavoje atgimė „Žilvitis“

„Dabar tai bus viena moderniausių Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Džiaugiuosi, kad vaikai turės šviesias ir jaukias erdves augti, mokytis ir draugauti. Linkiu, kad čia skleistųsi meilė, gerumas ir nuoširdumas“, – linkėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Atnaujintoje ugdymo įstaigoje laiką leis 127 mažyliai, kuriais rūpinsis 40 darbuotojų komanda.
Svarbiausias akcentas – STEAM kambariai su interaktyviomis grindimis, lavinančiomis reakciją, mąstymą ir koordinaciją. Pasakų klausymosi sistema ugdo kalbą ir vaizduotę, terapinės šviesos ir druskų sienos padeda nusiraminti, valdyti emocijas.
Dabar tai bus viena moderniausių Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
Ikimokyklinėse ugdymo grupėse integruota socialinių ir emocinių įgūdžių programa „Kimochis“. Vaikai mokysis atskleisti savo jausmus ir geriau suprasti esančius šalia.
Darželyje pertvarkytos ugdymo ir administracinės patalpos, pakeisti langai, atnaujintas fasadas, įrengta grindų šildymo sistema, sumontuotos rekuperacinės oro perdavimo ir vėsinimo sistemos, erdvės pritaikytos žmonėms su negalia, rūsyje įrengta priedanga, skirta vaikų ir darbuotojų saugumui ekstremalių situacijų metu.
Darželio kieme sumontuota terasa ir šešios lauko pavėsinės, kuriose vaikai galės žaisti, mokytis ir stebėti kintančius gamtos procesus.
Nuo 2021 m. „Žilvitis“ dalyvauja tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje. Įstaiga įvykdė tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) keliamus Gamtosauginių mokyklų programos reikalavimus, buvo apdovanota Žaliąja vėliava ir gavo Tarptautinio aplinkosaugos švietimo fondo sertifikatą.
Naujausi komentarai