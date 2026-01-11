Kaune butą remontuojantiems žmonėms teko kviesti policiją: po grindimis – šiurpus radinys

Teisėsaugos duomenimis, šeštadienį, apie 16 val., Lakūnų plente esančiame bute 1979 metais gimusi moteris radinį aptiko po grindų lentomis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
