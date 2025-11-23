Juragiuose kuriama simbolinė vieta visai bendruomenei

Būsimo parko dizaino idėja skirta Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai – atminti, todėl viešoji erdvė taps bendruomenei svarbia, vienybės ir istorinio atminimo kupina vieta.
Sausio 13-osios naktį, kai buvo nutrauktos transliacijos iš Vilniaus, iš Juragių vėl suskambo laisvas žodis. Ši vietovė anuomet tapo tiltu, jungiančiu Lietuvą su pasauliu, o žmonės – drąsiais laisvės sargais.
Parke atsiras vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelės, pėsčiųjų takai su poilsio zonomis, laužavietė, nedidelė renginių scena su aikšte, dviračių stovai, šachmatų stalas, geriamojo vandens kolonėlė ir apšvietimas.
Tikimasi, kad šis parkas primins tuometinę vienybės ir drąsos dvasią: scenos aikštė bus vieta susitikimams, poilsio kampeliai – ramybės ir bendravimo erdve, o takai – simboliniu ryšiu tarp praeities ir ateities.
Juragių bendruomenės centro vadovė Virginija Tamašauskienė pažadėjo bendruomenei, kad parkas bus įveiklintas, ketinama įrengti lauko parodą, kuri pristatytų Juragius.
