Išrinktas 2025 metų Lietuvos medis

2025-11-03 06:00 kauno.diena.lt inf.

Spalio 22 d. Seime apdovanoti nacionalinio konkurso „2025 metų Lietuvos medis“ nugalėtojai. Konkurso laimėtoju paskelbtas Rukų kaime, Skuodo rajone, augantis Laukių ąžuolas, atstovausiantis Lietuvai 2026 m. Europos medžio rinkimuose. Antrą vietą konkurse pelnė Kauno rajono savivaldybės Zapyškio seniūnijos konkursui nominuota liepa Motinėlė, o trečią – Vilniaus rajono savivaldybės konkursui pateiktas Glitiškių ąžuolas.

Pripažinimas: Braziūkų kaime auganti liepa Motinėlė konkurse pelnė antrą vietą.
Pripažinimas: Braziūkų kaime auganti liepa Motinėlė konkurse pelnė antrą vietą. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Įspūdinga liepa, esanti Braziūkų kaime, Kauno rajone, ne veltui yra praminta Motinėle. Sakoma, kad kai prieš 300 metų šioje vietoje kūrėsi Braziūkų kaimas, medis buvo dar visai mažas, o 1831 m. sukilimo metu prie jo rinkdavosi sukilėliai. Liepos kiaurymėje galėjo pasislėpti net septyni žmonės.

Konkursą organizavo Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Lietuvos arboristikos centras.

Nacionaliniam konkursui „2025 metų Lietuvos medis“ buvo pateikti 23 išskirtiniai medžiai iš įvairių šalies vietovių – nuo šimtamečių ąžuolų iki senų liepų ir beržų, simbolizuojančių gamtos stiprybę ir žmonių ryšį su istorija ir bendruomene.

Pasak Lietuvos arboristikos centro vadovo Sigito Algio Davenio, visi šių metų pagrindiniai laureatai yra išskirtiniai ir verti apdovanojimų.

