Išrinktas 2025 metų Lietuvos medis

Įspūdinga liepa, esanti Braziūkų kaime, Kauno rajone, ne veltui yra praminta Motinėle. Sakoma, kad kai prieš 300 metų šioje vietoje kūrėsi Braziūkų kaimas, medis buvo dar visai mažas, o 1831 m. sukilimo metu prie jo rinkdavosi sukilėliai. Liepos kiaurymėje galėjo pasislėpti net septyni žmonės.
Konkursą organizavo Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Lietuvos arboristikos centras.
Nacionaliniam konkursui „2025 metų Lietuvos medis“ buvo pateikti 23 išskirtiniai medžiai iš įvairių šalies vietovių – nuo šimtamečių ąžuolų iki senų liepų ir beržų, simbolizuojančių gamtos stiprybę ir žmonių ryšį su istorija ir bendruomene.
Pasak Lietuvos arboristikos centro vadovo Sigito Algio Davenio, visi šių metų pagrindiniai laureatai yra išskirtiniai ir verti apdovanojimų.
Naujausi komentarai