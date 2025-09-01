 Europos čempionai pasitikti Kauno oro uoste

2025-09-13 08:00 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienį Kopenhagoje Lietuvos vyrų 3x3 rinktinė įrašė naują istorijos puslapį – pirmą kartą tapo Europos čempionais.

Auksas: oro uoste pasitiktiems Europos čempionams dėkota už aukščiausios prabos medalius ir už Lietuvos vardo garsinimą.
Finale 21:17 palaužę Latvijos komandą, Aurelijus Pukelis, Ignas Vaitkus, Evaldas Džiaugys ir Marijus Užupis, vadovaujami trenerio Dainiaus Novicko, į Lietuvą grįžo pasidabinę aukso medaliais.

Pirmadienio popietę Kauno oro uoste čempionus pasitiko gausus būrys artimųjų, draugų, kartu su jais – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Arūnas Talalas.

Ypač džiugu, kad net trys iš keturių naujųjų čempionų: A. Pukelis, E. Džiaugys ir M. Užupis – yra „Raudondvaris Hoptrans“ 3x3 komandos žaidėjai. Tai didžiulis įvertinimas ne tik sportininkams, bet ir visam Kauno rajonui.

Sveikiname mūsų čempionus – už auksą, emocijas ir už tai, kad Lietuvą garsinate visame pasaulyje!

Kauno rajono diena

