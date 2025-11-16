 Dėkojo už svarų indėlį

2025-11-16 14:00 kauno.diena.lt inf.

Lapkričio 10 d. Kauno rajono savivaldybėje apsilankė ekstremalaus bėgimo (OCR) ir „Ninja“ sporto profesionalai – pasaulio OCR vicečempionai ir Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės rinktinės kliūčių ruožo treneriai Sandra ir Dainius Liutkai.

Sklaida: pasaulio ekstremalaus bėgimo vicečempionai S. ir D. Liutkai garsina Kauno rajono vardą. / Organizatorių nuotr.

Susitikimo su meru Valerijumi Makūnu metu sportininkai išreiškė padėką savivaldybei už reikšmingą indėlį vystant OCR ir „Ninja“ sportą bei aktyvų palaikymą organizuojant pirmąjį Lietuvos „Ninja“ čempionatą, vykusį šių metų rugsėjį Ringauduose.

S. ir D. Liutkai taip pat įvertino sparčią sporto infrastruktūros plėtrą rajone. Ypatingai sportininkai džiaugėso viena didžiausių OCR aikštelių Lietuvoje, kuri įrengta Lapių pagrindinės mokyklos stadione. Ši moderni erdvė jau tampa svarbiu treniruočių ir įvairių renginių centru tiek profesionalams, tiek jauniems sporto entuziastams.

Susitikime aptartos ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Kalbėta apie siekį toliau plėtoti OCR ir „Ninja“ sporto disciplinas Kauno rajone, sudarant dar palankesnes sąlygas vaikų ir jaunimo įsitraukimui – ne tik kaip aktyvaus laisvalaikio formą, bet ir kaip perspektyvų kelią į profesionalų sportą.

