Batniavoje pražydo kultūros smaragdai

Daugiausia ovacijų šiemet skambėjo Raudondvario dvaro direktorei Snieguolei Navickienei. Jai už lyderystę ir atsakingą darbą organizuojant ir įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės 70-mečiui skirtą renginių ciklą „Smaragdo žiedu“ įteikta Kultūros premija ir Kultūros smaragdo apdovanojimas.
S. Navickienė ne vienus metus formuoja išskirtinį Raudondvario dvaro veidą, buria profesionalus ir mėgėjus bendriems projektams, naujoms iniciatyvoms įgyvendinti. Jai vadovaujant dvaras tapo kultūros traukos centru, kur skleidžiasi įvairios meno formos – nuo koncertų ir parodų iki tarptautinių projektų.
Šventės metu įteikti ir du Mažieji kultūros smaragdai. Už geriausio orkestro apdovanojimą B kategorijoje XXV Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate, lyderystę ir atsakingą pareigų vykdymą Kauno rajono savivaldybės 70-metį įprasminančiame mėgėjų meno kolektyvų koncerte „Skambantis Kauno rajonas“ apdovanotas Babtų kultūros centro meno vadovas Jonas Girnius.
Antras Mažasis kultūros smaragdas įteiktas Kauno rajono muziejaus direktoriui Zigmui Kalesinskui už tarptautinių parodų organizavimą, diplomatinę veiklą, kultūros paveldo išsaugojimą ir aktualizavimą, bendruomenės įtraukimą ir tradicijų puoselėjimą.
Vardiniu mero laikrodžiu apdovanotas režisierius Arvydas Lebeliūnas už kūrybinį indėlį į Kauno rajono kultūrą, inovatyvių teatro terapijų taikymą ir bendruomenę įtraukiančius projektų vykdymą.
„Šiandien jau trečią kartą įteikėme Metų kultūros smaragdus. Tai dar viena graži iniciatyva, rodanti, kad kultūra yra tikras brangakmenis. Tegul šiais išskirtiniais jubiliejiniais metais visus mus pakylėja M. K. Čiurlionio neišsenkanti kūrybiškumo mintis. Kauno rajono kultūros bendruomenė – pulsuojanti savivaldos širdis!“ – sveikindamas kultūros darbuotojus sakė vicemeras Lukas Alsys.
Vicemeras kartu su administracijos direktoriumi Mantu Rikteriu įteikė dar 28 mero Valerijaus Makūno padėkas pasižymėjusiems Kauno rajono kultūros darbuotojams.
Renginį vainikavo režisieriaus A. Lebeliūno spektaklis „Neatplėšti meilės laiškai. Legenda“, įkvėptas legendomis apipinto dvarininko Ignacijaus Karpio istorijos. Romantinėje dramoje susiliejo profesionalių aktorių vaidyba, muzika ir vaizdo projekcijos, o dekoracijas sukūrė menininkas Tadas Vosylius.
