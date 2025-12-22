 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 22–28 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 22–28 d.

2025-12-22 09:00 kauno.diena.lt inf.
Tradicija: Kalėdų sutiktuvės Obelynėje prasidės 23.45 val.
Tradicija: Kalėdų sutiktuvės Obelynėje prasidės 23.45 val. / Organizatorių nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gruodžio 22 d.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. Kūčių vakaro tradicijų paslaptys su etnografe Jūrate Bytaute. Registracija: https://forms.gle/wQWvEpFUewD18bwo7.

Babtų kultūros centras:

18 val. linijinių šokių kolektyvo kalėdinė vakaronė.

Gruodžio 24 d.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

23.45 val. Kalėdų sutiktuvės Obelynėje.

Gruodžio 26 d.

Raudondvario kultūros centras:

14 val. tradicinė teatralizuota šeimų šventė „Megzta Kalėdų pasaka“. Dalyvauja mėgėjų meno kolektyvai.

Gruodžio 27 d.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

17 val. Karolio Šarkaus kvarteto programa „Kalėdinis džiazas“. Dalyvauja: K. Šarkus (saksofonas), Dmitrijus Golovanovas (klavišiniai), Aliaksei Kryshtal (kontrabosas), Domantas Razmus (mušamieji).

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

19 val. koncertas „Dainos teatrui – 40“. Dalyvauja: Ilona Balsytė, Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Gediminas Storpirštis, Bjelle ir Dominykas Vaitiekūnas. Koncertas mokamas.

Gruodžio 28 d.

Ringaudų pradinės mokyklos sporto salė:

10 val. tarptautinis vaikų krepšinio turnyras „Christmas Cup 2025“ Kauno rajono mero taurei laimėti.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

13 val. žvakių gamyba iš bičių vaško (vaikams ir jų tėvams). Edukacija mokama. Registracija: [email protected].

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 val ir 16 val. Žvakių kūrybinės dirbtuvės „Vandens magija“. Registracija: https://forms.gle/7npAJR3pyKqsR6JD6 ir https://forms.gle/Eyjekj2v5cb2ZYLU8.

Šiame straipsnyje:
renginiai Kauno rajone
Kalėdiniai renginiai
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų