NKDT kūrėjams – „Auksinės teatro rūtos šakelės“

Sveikinimai ir padėkos
Į iškilmingą teatro gimtadienio vakarą penktadienį susirinko teatro kolektyvas, buvę kolegos, partneriai, rėmėjai.
„Labai norisi tikėti, kad teatras, turėjęs pradžią 1920 m., niekada neturės pabaigos, – sveikindamas susirinkusiuosius sakė NKDT generalinis direktorius Egidijus Stancikas. – Mums lieka didžiulė atsakomybė išsaugoti tai, kas sukurta ne mūsų, bet šioje scenoje gyvenančių dvasios kibirkštėle. Labai norėčiau, kad ir ateity teatras būtų prasminga atsakingos būties erdvė, ne tik mums, kūrėjams, bet ir kiekvienam, kuris prie jo prisiliečia.“
Padėkomis pagerbti teatro darbuotojai: aktorė Inga Mikutavičiūtė, aktorius Artūras Sužiedėlis, vaizdo režisierius Ridas Beržauskas, teatro administratorius Adas Pliopa, įvairių skyrių atstovai Robertas Gaidelis, Eglė Bartninkienė, Birutė Jašinskaitė, Lina Rimkevičienė. Teatro salėje nuskambėjo kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės, buvusio Kauno rajono vicemero, neseniai Kultūros ministerijos kanclerio pareigas pradėjusio eiti Luko Alsio žodžiai. Artėjančių šv. Kalėdų proga susirinkusiems auginti gėrį savyje palinkėjo vyskupas Saulius Bužauskas.
Ceremoniją tęsė NKDT įsteigtos nominacijos „Teatro ištikimasis bičiulis“ paskelbimas. Juvelyro Giedriaus Vonžodo autorinis darbas – Globojanti rūtelė – už nuoseklų teatro ir verslo ryšių puoselėjimą, patikimą atramą, draugystę, mecenatystę ir bendrų tradicijų kūrimą įteikta SDG grupės prezidentui Eduardui Jasui.
Apdovanoti už kūrybą
Prieš skelbiant „Auksinių teatro rūtos šakelių“ laureatus, verslo ryklius vienijančios asociacijos „Teatro klubas“ atstovai Rimantas Meška ir Rimas Varanauskas įteikė Metų proveržio diplomus. Šiemet proveržio kategorijoje nuskambėjo prodiuserio Roko Naudžiaus ir aktorės Saulės Gotbergės vardai.
Teatro kūryba padeda suprasti, kaip sunku rinktis ištikimybę sau ir pasipriešinti smurtui, išlaikyti vertybes, nesusitaikyti ir nekolaboruoti.
R. Naudžius įvertintas už energiją ir atsidavimą, unikalius sprendimus ir profesionalumą, o aktorė S. Gotbergė – už unikalų talentą ir šilumą spektakliuose „Antrininkas“, „Lygiosios trunka akimirką“, „Alisa Veidrodžio karalystėje“.
Jau penktus metus „Auksinių teatro rūtos šakelių“ garbės ženklus ir premijas skiria įmonių grupės SDG („Saugaus darbo garantas“) vadovai Rūta ir Eduardas Jasai. „Ačiū visai kultūros bendruomenei, kurios dalimi yra ir teatras, kad pažadinote visuomenę. Būtent teatro kūryba verčia jaustis ir didvyriu, ir bailiu, padeda suprasti, kaip sunku rinktis ištikimybę sau ir pasipriešinti smurtui, išlaikyti vertybes, nesusitaikyti ir nekolaboruoti“, – mecenatų vardu tarė R. Jasienė.
„Auksinės teatro rūtos šakelės“ įteiktos aktorei U. Žirgulei, erdvių priežiūros ir tvarkos specialistei Ilonai Želvienei ir viešųjų ryšių koordinatorei Jolanta Garnytei. Aktorė U. Žirgulė šį sezoną sukūrė tris skirtingus vaidmenis ir atsiimdama prizą dėkojo savo šeimai: vyrui aktoriui Ridui Žirguliui, sūnums ir savo teatro kolegoms.
Auksinė rūtelė papuošė ir vyriausiąjį teatro garso režisierių A. Akelaitį. Daugiau nei 40 metų teatre dirbantis A. Akelaitis įvertintas už ilgametį darbą teatro garso režisūros srityje, profesionalumą įgarsinant spektaklius, garso jautrumą ir subalansuotą spektaklio harmoniją. Atsiimdamas apdovanojimą laureatas linkėjo, kad scenoje gyvo teatro aktoriaus neužgožtų technologijos.
Paskelbus antrąją padėkos premiją, publika džiugiai sutiko ilgametę NKDT aktorę N. Lepeškaitę. Garbus apdovanojimas aktorei įteiktas už teatro klasika tapusius vaidmenis, už gyvenimą, paskirtą scenai, ilgametį nuoseklų pedagoginį darbą ugdant teatro mokyklėlės auklėtinius ir meilę teatrui. Aktorė su jauduliu prisiminė, kad šioje scenoje stovėjo minint teatro 50-metį, džiaugėsi, kad dabar yra 105-ojo gimtadienio liudininkė. Anot jos, darbas teatre nuolat primena, kad viskas laikina, o kiekviena akimirka scenoje yra nepakartojama.
Šventinį vakarą vainikavo maestro Giedriaus Kuprevičiaus pasaulinė premjera „Polyhomophonia / 1971–1972“, kurią atliko pianistas Motiejus Bazaras.
