Nacionalinis Kauno dramos teatras metus užbaigs monospektakliu „Mergaitės ir berniukai“

D. Kelly drama, pastaraisiais metais sulaukusi didelio dėmesio įvairiose pasaulio scenose, nagrinėja žmogaus santykių trapumą ir pavojus, slypinčius už iš pirmo žvilgsnio įprastos kasdienybės.
„Tai labai stipri istorija, paliečianti sudėtingas temas, kurios, deja, yra neatsiejamos nuo mūsų gyvenimo“, – sakė režisierė D. Kaijaka.
Pasak jos, pjesė kalba apie meilę, jos šviesiąsias ir tamsiąsias puses, apie smurtą ir ribas, kurias žmogus sugeba peržengti.
„Meilė – mūsų gebėjimas ją išsaugoti net po baisiausių išgyvenimų – ir daro mus žmonėmis“, – pridūrė ji.
G.Piktytė taip pat pabrėžė spektaklio kūrybinį iššūkį. Viena aktorė turi išlaikyti žiūrovų dėmesį viso 90 minučių monologo metu, kuriame pasakojimas nuo lengvos romantinės komedijos pamažu leidžiasi į vis tamsesnes gelmes.
„Apie tokias istorijas dažnai sužinome tik iš žiniasklaidos, todėl bandome jas ignoruoti. Tačiau teatre jos tampa labai artimos“, – sakė aktorė. Jos herojė net perspėja publiką: „Jeigu pasidarys sunku, atminkite, kad tai nutiko ne jums ir ne šiuo momentu. Gerai?“
Spektaklio kūryboje susibūrė lietuvių ir latvių menininkai. Pjesę iš anglų kalbos vertė Gabrielė Abramovičienė, dramaturgijos procese dalyvavo Greta Dirmauskaitė. Scenografiją ir kostiumus kūrė Laura Luišaitytė, o muzikinę atmosferą spektakliui suteikė kompozitorius Ernests Valts Circenis. Ši premjera – bendras NKDT ir teatro „Mens Publica“ projektas.
Nors D. Kaijaka į Lietuvą atsivežė patirtį iš pirmojo šios pjesės pastatymo Rygoje, režisierė pabrėžė, kad Kauno versija – visiškai nauja.
„Kitokia aktorė, kita komanda, kitas teatras – tai visada reiškia naują spektaklį“, – teigė ji.
„Mergaitės ir berniukai“ visą gruodį bus rodomas Mažojoje NKDT scenoje.
