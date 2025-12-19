Nacionalinio Kauno dramos teatro kūrėjai apdovanoti „Auksinėmis teatro rūtos šakelėmis“

Į iškilmingą teatro gimtadienio vakarą susirinko teatro kolektyvas, buvę kolegos partneriai, rėmėjai. Susirinkusiuosius pasveikino Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas: „Labai norisi tikėti, kad teatras, turėjęs pradžią 1920 m., niekada neturės pabaigos. Mums lieka didžiulė atsakomybė išsaugoti tai, kas sukurta ne mūsų, bet dvasios kibirkštėle gyvenančių šioje scenoje. Labai norėčiau, kad ir ateity teatras būtų prasminga ir atsakingos būties erdvė, ne tik mums, kūrėjams, bet ir kiekvienam, kuris prie jo prisiliečia.“
Artėjančių švenčių ir teatro gimtadienio proga LR kultūros ministrės V. Aleknavičienės vardu sveikino ir padėkas įteikė viceministras Matas Drukteinis. Padėkomis pagerbti teatro darbuotojai: aktorė Inga Mikutavičiūtė, aktorius Artūras Sužiedėlis, vaizdo režisierius Ridas Beržauskas, teatro administratorius Adas Pliopa, įvairių skyrių atstovai Robertas Gaidelis, Eglė Bartninkienė, Birutė Jašinskaitė, Lina Rimkevičienė. Sveikinimo žodį tarė buvęs Kauno rajono vicemeras ir dabartinis Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys. Artėjančių šv. Kalėdų proga susirinkusiems auginti gėrį savyje palinkėjo vyskupas Saulius Bužauskas.
Ceremoniją tęsė Nacionalinio Kauno dramos teatro įsteigtos nominacijos „Teatro ištikimasis bičiulis“ paskelbimas. Juvelyro Giedriaus Vonžodo autorinis darbas – Globojanti rūtelė už nuoseklų teatro ir verslo ryšių puoselėjimą, patikimą atramą, draugystę, mecenatystę bei bendrų tradicijų kūrimą įteikta SDG grupės prezidentui Eduardui Jasui.
Metų kūrybiniai proveržiai
Prieš skelbiant „Auksinių teatro rūtos šakelių“ laureatus, verslo ryklius vienijančios asociacijos „Teatro klubas“ atstovai Rimantas Meška ir Rimas Varanauskas įteikė „Metų proveržio“ diplomus. Šiemet proveržio kategorijoje nuskambėjo prodiuserio Roko Naudžiaus ir aktorės Saulės Gotbergės vardai. Rokas Naudžius pastebėtas už energiją ir atsidavimą, unikalius sprendimus ir profesionalumą, o aktorė Saulė Gotbergė – už unikalų talentą ir šilumą spektakliuose „Antrininkas“, „Lygiosios trunka akimirką“, „Alisa Veidrodžio karalystėje“.
Auksinių teatro rūtos šakelių laureatai
Jau penktus metus „Auksinių teatro rūtos šakelių“ garbės ženklus ir premijas skiria įmonių grupės „SDG“ (Saugaus darbo garantas) vadovai Rūta ir Eduardas Jasai. „Ačiū visai kultūros bendruomenei, kurios dalimi yra ir teatras, kad pažadinote visuomenę. Būtent teatro kūryba verčia jaustis ir didvyriu, ir bailiu, padeda suprasti, kaip yra sunku rinktis ištikimybę sau ir pasipriešinti smurtui, išlaikyti vertybes, nesusitaikyti ir nekolaboruoti“, – mecenatų vardu tarė Rūta Jasienė.
„Auksinės teatro rūtos šakelės“ įteiktos aktorei Ugnei Žirgulei erdvių priežiūros bei tvarkos specialistei Ilonai Želvienei ir viešųjų ryšių koordinatorei Jolanta Garnytei. Aktorė Ugnė Žirgulė šį sezoną sukūrė tris skirtingus vaidmenis ir atsiimdama prizą dėkojo savo šeimai: vyrui aktoriui Ridui Žirguliui ir sūnums bei savo teatro kolegoms.
Pagarbos vakarą pratęsė garbingų „Auksinių teatro rūtos šakelių“ laureatų už gyvenimo nuopelnus paskelbimas. Auksinė rūtelė papuošė vyriausiąjį teatro garso režisierių Arnoldą Akelaitį. Daugiau nei 40 metų teatre dirbantis Arnoldas Akelaitis įvertintas už ilgametį darbą teatro garso režisūros srityje, profesionalumą įgarsinant spektaklius, garso jautrumą ir subalansuotą spektaklio harmoniją. Susirinkusiems salėje A. Akelaitis tarė: „Sveikinu visus su teatru gimtadieniu ir palinkėsiu, kad šioje scenoje gyvo teatro aktoriaus neužgožtų technologijos.“
Paskelbus antrąją padėkos premiją, publika džiugiai sutiko ilgametę Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorę Nijolę Lepeškaitę. Garbus apdovanojimas aktorei įteiktas už teatro klasika tapusius vaidmenis, už gyvenimą, paskirtą scenai ir ilgametį nuoseklų pedagoginį darbą ugdant teatro mokyklėlės auklėtinius ir meilę teatrui. Labai sujaudinta aktorė prisiminė, kad šioje scenoje stovėjo minint teatro 50-metį, o dabar yra 105-ąjį gimtadienio liudininkė. Anot jos, darbas teatre nuolat primena, kaip viskas laikina, o kiekviena akimirka scenoje yra nepakartojama.
Šventinį vakarą vainikavo maestro Giedriaus Kuprevičiaus pasaulinė premjera „Polyhomophonia/1971–1972“, kurią atliko pianistas Motiejus Bazaras. Šventės magiją ir kvapą padėjo sukurti UAB ,,Krispo“, įsteigę specialius prizus ir iškvėpinę teatrą. Dovanas taip pat įteikė kultūros žurnalas „Nemunas“, Kauno kolegija, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas.
2025 metų NKDT premjeros ir svarbiausi įvykiai
2025 m. teatras sukūrė penkias premjeras: Loren Ipsen „Antrininkas“ (rež. A. Gornatkevičius), pagal Icchoko Mero romaną „Lygiosios trunka akimirką“, Lewis Carroll „Alisa Veidrodžio karalystėje“ (rež. Ž. Vingelis), „Lietuviškos Vėlinės“ pagal A. Mickevičiaus „Vėlinės“ ( rež. J. Skrzywanekas), Dennis Kelly „Mergaitės ir berniukai“(rež. Diāna Kaijaka) kartu su „Mens Publica“. Šie metai paženklinti tarptautinių gastrolių: „Atidaryk duris“ (rež. J. Vinciūnas) parodytas Kroatijoje, Norvegijoje, Austrijoje. NKDT gastroliavo Ivan Zajc nacionalinio dramos teatras iš Rijekos su spektakliu „Banginio pilve“ bei Lenkijos Powszechny teatras su žymiuoju spektakliu „Mein Kampf“ (rež. J. Skrzywanek). Teatro žiūrovams parodyta Lesios Ukrainkos nacionalinio dramos teatro iš Ukrainos spektaklio „Žemė“ versija (rež. I. Urtvskyi). Gimė pirmoji teatro koprodukcija su Berlyno Schaubühne teatru „Call Me Paris“ (rež. Yana Eva Thönnes).
