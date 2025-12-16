Kauno dramos teatras pasitinka 105-ąjį gimtadienį: siurprizai žiūrovams ir ambicingi planai

Jaudinanti gimtadienio šventė
„Teatro stiprybė slypi jo tradicijose ir pagarboje istorinei atminčiai, todėl mums svarbu minėti reikšmingas sukaktis. Teatro gimtadienio nuotaika ima skleistis nuo pat ryto – sveikiname vieni kitus, o vakare visa teatro bendruomenė ir partneriai susiburia Didžiojoje scenoje į „Auksinių teatro rūtos šakelių“ šventę. Aidint plojimams skelbiami laureatai, savo darbais ypač prisidėję prie teatro vardo puoselėjimo arba pastaraisiais metais išskirtinai sužibėję kūryboje. Jau penktus metus šią gražią tradiciją puoselėja apdovanojimo ir premijos mecenatai – įmonių grupės „SDG“ vadovai Eduardas ir Rūta Jasai. Šventės metu taip pat paskelbiami du verslininkų asociacijos „Teatro klubas“ metų proveržio laureatai. Nuo 2021 metų „rūtelėmis“ esame apdovanoję jau 20 teatro darbuotojų. Džiugu, kad nominantus, kurių išties nestokojame, siūlo visas teatro kolektyvas“, – artėjančią šventę pristatė teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas.
Apdovanojimų vakarą vainikuos pasaulinė kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus ciklo „Polyhomophonia / 1971–1972“ premjera (24 preliudai, fugos ir postliudai fortepijonui 24 tonacijose). Kūrinius atliks pianistas Motiejus Bazaras. Pasak autoriaus, „tai nėra pramoginė muzika, tačiau šiandien, kai pramogų daugiau nei reikėtų, ji gali tapti atgaiva ir galimybe atrasti kitokius muzikinius įspūdžius. Kamerinio kūrinio premjera teatro scenoje leidžia kiekvienam klausytojui savo vaizduotėje kurti garsų sužadintus siužetus – įsiklausyti čia ir dabar, kiekvienam savaip.“
Staigmenos žiūrovams ir gerumo dovanėlės
Gruodžio 16 d. prasideda gimtadienio akcija – net dešimčiai atrinktų repertuaro spektaklių bus taikoma 35 proc. nuolaida. Akcija galios iki gruodžio 19 d., bilietų bus galima įsigyti teatro kasoje ir internetu.
Malonią staigmeną paruošė ir prodiuserinė kompanija „Cinema Ads“, gruodžio 19-ąją kino ekranuose pristatanti filmą „Smėlis tavo plaukuose“, kuriame pagrindinius vaidmenis atlieka Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai Jūratė Onaitytė ir Liubomiras Laucevičius. Spektaklio „Kai mes būsim jauni“ žiūrovai šventiniu laikotarpiu turės galimybę laimėti kvietimus į šį filmą – laimingi vokai jų lauks Rūtos salėje.
Artėjant Kalėdoms, kai norisi dalintis šiluma ir gerumu, teatras prieš vaikiškus spektaklius organizavo kalėdinio žaisliuko gamybos dirbtuves. Jose daugiau nei tūkstantis vaikų kūrė sveikinimo atvirukus ir pynė šventinius žaisliukus, kurie pasieks vaikų ligonines, senelių namus ir kitas socialines įstaigas. Per dešimt dirbtuvių buvo pagaminta apie 1500 žaisliukų ir atvirukų, skirtų pradžiuginti vienišus ar ligos paliestus žmones.
Didingoji Roberto Wilsono premjera „Septynios vienatvės“
2026 m. kovo 21 d. Nacionalinis Kauno dramos teatras žiūrovus pakvies į didžiausią sezono premjerą – režisieriaus Roberto Wilsono spektaklį „Septynios vienatvės“ pagal Oskarą Milašių.
Tai bus neeilinis įvykis Lietuvos teatre – Kaune gims paskutinė vasarą mirusio menininko premjera dramos teatre.
„Tai bus neeilinis įvykis Lietuvos teatre – Kaune gims paskutinė vasarą mirusio menininko premjera dramos teatre. Nujausdamas savo išėjimą, jis labai skubėjo parengti šį spektaklį, o ilgametė Roberto Wilsono komanda nedvejodama sutiko užbaigti jo darbą. Generalinėse repeticijose maestro vaidmenį perims jo bendrarežisieris ir spektaklio dramaturgijos autorius Charles’as Cheminas. Šiandien suprantame, kad „Septynios vienatvės“ nebebus tik naujas spektaklis – tai taps mūsų bendru atsisveikinimu su Robertu Wilsonu ir prasminga dedikacija jo talentui“, – sakė E. Stancikas.
„Septynios vienatvės“ – tai vizualinio teatro meistro kelionė po Oskaro Milašiaus kūrybos pasaulį, aprėpiantį poeziją, pjeses, metafizinius esė, aforizmus, romanus, pasakas ir pasakėčias. Vaidina Martyna Gedvilaitė, Kęstutis Jakštas, Gytis Laskovas, Miglė Navasaitytė, Agnieszka Ravdo, Dainius Svobonas ir Vladimiras Šerstabojevas. Spektaklis bus rodomas su angliškais subtitrais.
Prasminga duoklė Jurgai Ivanauskaitei
Gegužės mėnesį scenoje gims dar viena premjera – spektaklis pagal rašytojos ir dramaturgės Jurgos Ivanauskaitės prozos kūrinius bei biografijos motyvus. Pirminis spektaklio pavadinimas – „Viršvalandžiai“. Režisierius – Naubertas Jasinskas, dramaturgė – Sigita Ivaškaitė.
„Šio spektaklio centre atsivers istorinė Jurgos Ivanauskaitės figūra ir jos kūriniuose atvertas pasaulis, iki šiol darantis įtaką lietuviškos kultūros savivokai. Tai ne „mokyklinė“ jos kūrybos interpretacija, o poetinis dialogas, iš kurio gims nauji vaizdiniai ir pasakojimai“, – teigė teatro meno vadovas Edgaras Klivis.
