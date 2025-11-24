Kultūros ir sporto renginiai lapkričio 24–30 d.

Lapkričio 24 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo projekto „Adatėlė devyndarbė“ baigiamasis renginys „Šiaudų magija“.
Kulautuvos bibliotekos salė:
16 val. kūrybinės keramikos dirbtuvės „Delnų pėdsakai“.
Voškonių laisvalaikio salė:
16 val. parodos „Baltų raštai, ženklai ir simboliai“ atidarymas.
Čekiškės laisvalaikio salė:
18 val. edukacinis užsiėmimas „Adventinio vainiko gamyba“.
Lapkričio 25 d.
Kauno maisto ir prekybos mokymo centras:
16 val. Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto praktinis užsiėmimas. „Tapos: vieno kąsnio sumuštiniai dalijimuisi“.
Vilkijos miesto biblioteka:
16 val. Edukacinis užsiėmimas „Natūralių bičių vaško žvakių gamyba: nuo liejimo iki dekoravimo“ (Renginys mokamas).
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. Edukacinis užsiėmimas „Senieji amatai šiandien: vytelių pynimas“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. Gongų muzikos terapija.
VDU Žemės ūkio akademija, 520 aud.:
18 val. „Šiaudinių sodų dirbtuvės 2: Forma“.
Saulėtekių laisvalaikio salė:
19 val. edukacinis užsiėmimas „Advento vainiko gamyba“.
Lapkričio 26 d.
Saulėtekių laisvalaikio salė:
14 val. „Atrask advento paslaptį“ – edukacija ir viktorina su Saulėtekių vaikų dienos centro vaikais.
Padauguvos laisvalaikio salė:
14 val. pirmosios pagalbos mokymai.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. šventinių maišelių ir atvirukų kūrimo dirbtuvės.
Ringaudų pradinės mokyklos kupolas:
18 val. advento vainiko dirbtuvės „Advento ratas“.
Raudondvario kultūros centras:
19 val. Raudondvario kultūros centro suaugusiųjų teatro studijos „Tikras“ spektaklis „Plieninės magnolijos“.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18.30 val. advento vainiko pynimo ir dekoravimo edukacija. Kaina – 20 eurų.
Lapkričio 27 d.
Samylų kultūros centras:
14 val. Kauno I muzikos mokyklos styginių klasės mokinių koncertas.
Vilkijos miesto biblioteka:
17 val. fotografijų parodos „Tian Šanis ir lietuviškos viršūnės“ pristatymas.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17:30 val. rašytojo, aktoriaus Juozo Gaižausko literatūrinė-muzikinė edukacija „Skaičiuokime žvaigždes!“
Kauno rajono sporto centras:
18.00 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Jurbarko „Jurbarkas-Karys-Manvesta“.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras, Edukacinė erdvė I a.:
18 val. vainikų pynimo dirbtuvėlės skambant gyvai kanklių muzikai. Kaina – 20 eurų.
VDU Žemės ūkio akademija, 520 aud.:
18 val. advento vainiko dirbtuvės „Pasitinkant adventą“.
Ramučių kultūros centras:
19 val. vakaras su Samtredia miesto teatru iš Sakartvelo. Spektaklis „San Nikolas Piazza“ (rež. Vepxia Nadiradze).
Lapkričio 28 d.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18 val. Tarptautinio mėgėjų teatrų festivalio „Maskaradas“ atidarymo renginys, skirtas Kauno rajono 70-iui paminėti.
Kauno rajono sporto centras:
19.00 val. Lietuvos rankinio federacijos Pirmos lygos čempionato rungtynės: Kauno r. SC-Garliava–Pasvalio „Pieno žvaigždės SM“.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
19 val. protų mūšis „Teptukas prieš plunksną“.
Ramučių kultūros centras:
18.30 val. advento vainiko pynimo ir dekoravimo edukacija. Kaina – 20 eurų.
Babtų kultūros centras:
19 val. mėgėjų meno šventė „Pabūkim kartu“, skirta Babtų kultūros centro 70-ies metų veiklos jubiliejui.
Lapkričio 29 d.
Lapių laisvalaikio salė:
12 val. advento vainiko pynimo ir dekoravimo edukacija. Kaina – 20 eurų.
Samylų kultūros centras:
12 val. Kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.
Domeikavos laisvalaikio salė:
13 val. Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Maskaradas“, skirtas Kauno rajono 70-iui paminėti.
Rokų laisvalaikio salė:
15 val. respublikinis suaugusiųjų šokių kolektyvų koncertas – festivalis „Sukčius“.
Raudondvario kultūros centras:
16 val. šv. Andriejaus vakaronė su folkloro ansambliu „Piliarožė“ ir folkloro kolektyvais iš Kauno bei Kauno rajono.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16 val. muzikinis vakaras su ansambliu „For You“.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. muzikinės grupės „Belkanto“ koncertas.
Lapkričio 30 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12 ir 16 val. kalėdinio vainiko kūrimo dirbtuvės. Registracijos nuoroda:
12 val. https://forms.gle/BKiPWafe9G9vGu96A ir 16 val. https://forms.gle/tHYVjzHPn3j5dMRU8
Garliavos Jonučių progimnazijos sporto salė:
10.00 val. atviras Kauno rajono jaunių stalo teniso turnyras.
Alšėnų seniūnijos salė:
15 val. edukacinis užsiėmimas „Advento vainiko kūrybinės dirbtuvės“. Būtina išankstinė registracija iki lapkričio 24 d. telefonu +370 613 50 800 arba e. paštu: [email protected].
