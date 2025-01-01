 Kultūros ir sporto renginiai gruodžio 8–14 d.

Kultūros ir sporto renginiai gruodžio 8–14 d.

2025-12-08 09:00 kauno.diena.lt inf.
Kultūros ir sporto renginiai gruodžio 8–14 d.
Kultūros ir sporto renginiai gruodžio 8–14 d. / Asociatyvi nuotr.

Gruodžio 8 d.

Kulautuvos bibliotekos salė:

15 val. keramikos dirbtuvės „Delnų pėdsakai“.

Padauguvos laisvalaikio salė:

15 val. edukacija „Nuo idėjos iki dovanėlės“.

Gruodžio 9 d.

Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:

14–18 val. socialinė-kūrybinė akcija „Atvirukas iš širdies“ kartu su Padauguvos laisvalaikio sale.

Vilkijos miesto biblioteka:

15 val. edukacija-užsiėmimas „Šiaudo magija: kuriame tradiciją“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė/aikštė:

17.30 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

18 val. Kalėdų vainiko pynimo kūrybinės dirbtuvės. Edukacija mokama.

Akademijos eglynėlis (šalia parduotuvės „Express Market“):

18 val. Akademijos eglučių įžiebimo šventė „Saldžios Kalėdos“.

Neveronių atvira jaunimo erdvė:

18 val. kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės.

Babtų kultūros centras:

18 val. kalėdinė rankdarbių mugė „Jau kvepia Šv. Kalėdom“.

Lapių laisvalaikio salė:

18.30 val. etno dirbtuvėlės visai šeimai. Edukacija „Tradiciniai karpiniai“. Būtina išankstinė registracija.

Gruodžio 10 d.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

12 val. kalėdinių dekoracijų gamybos edukacija vaikams „Mano senis besmegenis“.

Padauguvos laisvalaikio salė:

14 val. sveikinimų atvirukų gaminimo dirbtuvėlės, skirtos socialinei-kūrybinei akcijai „Atvirukas iš širdies“.

Voškonių laisvalaikio salė:

16.30 val. vaikų dramos būrelio „Linksmoji uždanga“ kalėdinės pasakos skaitymas ir improvizacijos.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

17:30 val. kūrybinis užsiėmimas vaikams „Šešėlių teatras: Šv. Kalėdų stebuklas už širmos“. Registracija: https://forms.gle/fKcBEEwZLzS6LMqx5

Ežerėlio miesto aikštė:

17.30 val. Ežerėlio kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18 val. kalėdinių žaisliukų edukacija.

Linksmakalnio seniūnijos:

18 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Kauno rajono muziejaus Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

18 val. „Kai Kalėdų Senelio nėra namuose“. Fotosesijų erdvės senajame Obelynės kluone atidarymas.

Gruodžio 11 d.

Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:

14–18 val. socialinė-kūrybinė akcija „Atvirukas iš širdies“ kartu su Padauguvos laisvalaikio sale.

Kačerginės Liepų parkas:

17 val. Kalėdų eglės įžiebimas.

Voškonių laisvalaikio salė:

18 val. kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės.

VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 aud.:

18 val. meduolių puošimo dirbtuvės „Saldūs potėpiai“.

Ežerėlio kultūros centro salė:

19 val. koncertas „Advento elegija“.

Kauno rajono muziejus:

18 val. paskaita „Prašmatnioji XIX a. Paryžiaus mada: Paryžius–Raudondvaris“.

Gruodžio 12 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

17.30 val. dainininkės ir dainų kūrėjos Nijolės Tallat-Kelpšaitės knygos „Legendos“ pristatymas.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. vaikų dainavimo studijos „Pramogų karalystė“ Šv. Kalėdų koncertas.

Ringaudų pradinė mokykla:

18 val. Ringaudų pradinės mokyklos advento vakaras „Širdžių šviesa“.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. Edukacija „Šiaudinis angelas: kalėdinių žaisliukų kūryba“. Registracija: https://forms.gle/bkUBjk4Wi26gCHGh7

Užliedžių laisvalaikio salė ir Užliedžių šviesos parkelis:

18:30 val. kalėdinis talentų karnavalas ir kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 13 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. Edukacija „Natūralaus kalėdinio žaisliuko dirbtuvės Raudondvario pilyje“. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/svL3sbxAS9sKeZkV9

Samylų kultūros centras:

12 val. vizualaus meno kūrybinės dirbtuvės.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

14 val. Kauno mišraus choro „Saluto“ kalėdinis koncertas.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

15 val. tradicinė advento popietė „Atbėga elnias Devyniaragis“ kartu su folkloro ansambliu „Griežlė“.

Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:

16 val. tradicinis sutartinių vakaras.

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:

16 val. advento – Šv. Kalėdų dainų popietė „Jievaro tiltas“.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

16 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Kauno rajono sporto centras:

17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Mažeikių „M Basket“.

Gruodžio 14 d.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

11 val. žvakių gamyba iš bičių vaško. Kaina: 25 Eur/dalyviui. Registracija: [email protected]

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. bendruomenės kūrėjų ir gamintojų kalėdinė mugė „Kalėdos be streso“.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

12 val. kalėdinės dirbtuvės: angelas gintariniais sparnais. Kaina: 12 Eur/dalyviui. Registracija e. p. [email protected]

Neveronių laisvalaikio salė:

12 val. spektaklis visai šeimai „Besotė Mekekiotė“.

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia:

13 val. advento padėkos šventė Karmėlavos seniūnijos rėmėjams ir socialiniams partneriams.

Alšėnų seniūnijos salė:

13 val. kalėdinė edukacija „Saldžių meduolių magija“. Būtina išankstinė registracija iki gruodžio 10 d. telefonu +370 61350800 arba e. paštu [email protected]

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

13 val. vitražinių eglutės žaisliukų gamyba (vaikams ir jų tėvams). Kaina: 15 Eur/dalyviui. Registracija: [email protected]

Alšėnų seniūnijos salė:

14.30 val. edukacija „Kalėdinio žaisliuko dirbtuvės“. Būtina išankstinė registracija iki gruodžio 10 d. telefonu +370 61350800 arba e. paštu [email protected]

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

14 ir 17 val. edukacija „Šviesos stebuklai: žvakidė iš molio“. Registracija: https://forms.gle/7imFTiqAZMSLyB3aA ir https://forms.gle/FwaZX6UpStMP4f1GA

Ramučių kultūros centras:

16 val. šventinis renginys vaikams „Gerumo angelas“.

Domeikavos laisvalaikio salė:

16 val. Koncertas „Kuriame šventę kartu“. Mokamas.

Liučiūnų laisvalaikio salė ir jos prieigos:

17 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

