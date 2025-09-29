Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 29–spalio 5 d.

Rugsėjo 29 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
11 val. edukaciniai šiaudinių sodų vėrimo užsiėmimai „Adatėlė devyndarbė – 2025“.
Rokų laisvalaikio salė:
11.30 val. „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis vaikams. Spektaklis mokamas.
Rugsėjo 30 d.
Padauguvos laisvalaikio salė:
18.15 val. meditacinė kūrybinė edukacija iš deimantinių kristalų visai šeimai „Mandalų magija – rudens spalvos“.
Spalio 1 d.
Padauguvos laisvalaikio salė:
9.30 val. rytmetys su edukacija „Kviečiu puodeliui kavos“, skirtas Tarptautinei kavos dienai.
Studija „Augančių pušelių žemė“ (Vytauto g. 35, Garliava):
14 val. jogos mankšta ir terapinių dubenų terapija senjorams „Senjorų fizinė ir emocinė sveikata pagal jogos filosofiją“.
Domeikavos laisvalaikio salė:
14 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto naujų mokslo metų atidarymo šventė.
Senojoje Zapyškio bažnyčioje:
18 val. edukacija „Rudens spalvų puokštė“, skirta tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Registracija: https://forms.gle/nKYV6RCD6WbAkTJf8.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. nemokamos funkcinės treniruotės.
Raudondvario stadionas:
19 val. LFF „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Kauno „Žalgiris“.
Spalio 2 d.
Babtų kraštotyros muziejus:
15 val. ekskursija „Muziejus – Babtų istorijos liudytojas“. Registracija tel. +370 656 29 174.
Spalio 3 d.
Kulautuvos bibliotekos salė:
14 val. mokytojams senjorams skirtas renginys „Mokytojų ruduo“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
17.30 Antano Obcarsko tapybos studijos narių plenero „Vasara Nemajūnuose 2025“ darbų parodos pristatymas.
Spalio 4 d.
Kauno rajono muziejus, Pilies takas 1, Raudondvaris:
10 val. kvapnaus muilo gamybos edukacija, paskaita „Higiena XIX a. dvaruose ir kvepianti grafų Tiškevičių vonia“. Būtina išankstinė registracija tel. +370 652 26 084.
A. Gustaičio g. 15, Pažėrai, Kauno r.:
12 val. žygis „Maži žingsniai – didelė istorija“, skirtas Kauno rajono 70-mečiui paminėti.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Užsiėmimai nemokami.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
13 val. edukacija „Nuo vilnos iki papuošalo“. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/QRg2ZEodTrr1U9e78.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
17 val. Janas Maksimovičius (saksofonas) ir Dmitrijus Golovanovas (fortepijonas): „Paskui Čiurlionį“ – improvizacijos pagal M. K. Čiurlionio muziką.
Čekiškės sinagoga, Lašišos g. 21, Čekiškė:
18 val. Anne Frank siuita (kompozitorius Leonas Gurvitchas, atlikėjai: Leonas Gurvitchas (Vokietija, fortepijonas) ir Rokas Vaitkevičius (violončelė).
Spalio 5 d.
Užliedžių laisvalaikio salė:
11 val. patyriminės dirbtuvės „Širšių lizdas“.
Garliavos kultūros centras, III a. šokių salė:
15 val. Birštono kultūros centro Vienkiemio teatro komedija „Siuvėjų dienos Silmačiuose“, skirta senjorų mėnesiui.
Raudondvario stadionas:
19.30 val. LFF „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Gargždų „Banga“.
Parodos spalio mėnesį:
Senoji Zapyškio bažnyčia:
Spalio 1–22 d. veiks Kęstučio V. H. Vaičiūno tapybos darbų paroda „Laiko sąsajos“.
Kauno rajono muziejus:
„Arbit Blatas: skulptūra, grafika, tapyba“.
„Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Sauliaus Lampicko paroda „Paukščiai“. Lauko galerija.
Babtų kraštotyros muziejus:
Medžio drožinių paroda „Ką širdis padiktavo“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
Klubo „Laikas menui“ narių tapybos darbų paroda.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
Nuo spalio 3 d. Antano Obcarsko tapybos studijos narių plenero „Vasara Nemajūnuose 2025“ darbų paroda.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
Iki spalio 12 d. veiks Rolandos Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda.
Raudondvario dvaras:
Ekskursijos: „Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki šiandienos“, „Raudondvario pilies „pasivaidenimai“, „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės legendos atspindžiai Raudondvario dvare“, „Teatralizuota ekskursija su Renesanso dama“.
Registracija: +370 656 50 755. Kaina 5 Eur asmeniui.
Edukacijos: „Saloniniai žaidimai“, „Tebūnie tamsa“, „Ar išgyventum dvaro etiketą“, „Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto susirašinėjimas“.
Registracija: +370 656 50 755. Kaina 5 Eur asmeniui.
Dramaturai: „Raudondvario dramaturas“, „Nematomi pilies gyventojai“.
Informacija: +370 656 50 755. Kaina 3 Eur asmeniui.
