 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 29–spalio 5 d.

2025-09-29 23:00 kauno.diena.lt inf.
Dėmesys: visas spalio mėnuo dedikuojamas pagyvenusiems žmonėms. Renginių, skirtų jiems, netrūks ir Kauno rajone.
Dėmesys: visas spalio mėnuo dedikuojamas pagyvenusiems žmonėms. Renginių, skirtų jiems, netrūks ir Kauno rajone.

Rugsėjo 29 d.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

11 val. edukaciniai šiaudinių sodų vėrimo užsiėmimai „Adatėlė devyndarbė – 2025“.

Rokų laisvalaikio salė:

11.30 val. „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis vaikams. Spektaklis mokamas.

Rugsėjo 30 d.

Padauguvos laisvalaikio salė:

18.15 val. meditacinė kūrybinė edukacija iš deimantinių kristalų visai šeimai „Mandalų magija – rudens spalvos“.

Spalio 1 d.

Padauguvos laisvalaikio salė:

9.30 val. rytmetys su edukacija „Kviečiu puodeliui kavos“, skirtas Tarptautinei kavos dienai.

Studija „Augančių pušelių žemė“ (Vytauto g. 35, Garliava):

14 val. jogos mankšta ir terapinių dubenų terapija senjorams „Senjorų fizinė ir emocinė sveikata pagal jogos filosofiją“.

Domeikavos laisvalaikio salė:

14 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto naujų mokslo metų atidarymo šventė.

Senojoje Zapyškio bažnyčioje:

18 val. edukacija „Rudens spalvų puokštė“, skirta tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Registracija: https://forms.gle/nKYV6RCD6WbAkTJf8.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. nemokamos funkcinės treniruotės.

Raudondvario stadionas:

19 val. LFF „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Kauno „Žalgiris“.

Spalio 2 d.

Babtų kraštotyros muziejus:

15 val. ekskursija „Muziejus – Babtų istorijos liudytojas“. Registracija tel. +370 656 29 174.

Spalio 3 d.

Kulautuvos bibliotekos salė:

14 val. mokytojams senjorams skirtas renginys „Mokytojų ruduo“.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

17.30 Antano Obcarsko tapybos studijos narių plenero „Vasara Nemajūnuose 2025“ darbų parodos pristatymas.

Spalio 4 d.

Kauno rajono muziejus, Pilies takas 1, Raudondvaris:

10 val. kvapnaus muilo gamybos edukacija, paskaita „Higiena XIX a. dvaruose ir kvepianti grafų Tiškevičių vonia“. Būtina išankstinė registracija tel. +370 652 26 084.

A. Gustaičio g. 15, Pažėrai, Kauno r.:

12 val. žygis „Maži žingsniai – didelė istorija“, skirtas Kauno rajono 70-mečiui paminėti.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Užsiėmimai nemokami.

Senoji Zapyškio bažnyčia:

13 val. edukacija „Nuo vilnos iki papuošalo“. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/QRg2ZEodTrr1U9e78.

Senoji Zapyškio bažnyčia:

17 val. Janas Maksimovičius (saksofonas) ir Dmitrijus Golovanovas (fortepijonas): „Paskui Čiurlionį“ – improvizacijos pagal M. K. Čiurlionio muziką.

Čekiškės sinagoga, Lašišos g. 21, Čekiškė:

18 val. Anne Frank siuita (kompozitorius Leonas Gurvitchas, atlikėjai: Leonas Gurvitchas (Vokietija, fortepijonas) ir Rokas Vaitkevičius (violončelė).

Spalio 5 d.

Užliedžių laisvalaikio salė:

11 val. patyriminės dirbtuvės „Širšių lizdas“.

Garliavos kultūros centras, III a. šokių salė:

15 val. Birštono kultūros centro Vienkiemio teatro komedija „Siuvėjų dienos Silmačiuose“, skirta senjorų mėnesiui.

Raudondvario stadionas:

19.30 val. LFF „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Gargždų „Banga“.

Parodos spalio mėnesį:

Senoji Zapyškio bažnyčia:

Spalio 1–22 d. veiks Kęstučio V. H. Vaičiūno tapybos darbų paroda „Laiko sąsajos“.

Kauno rajono muziejus:

„Arbit Blatas: skulptūra, grafika, tapyba“.

„Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

Sauliaus Lampicko paroda „Paukščiai“. Lauko galerija.

Babtų kraštotyros muziejus:

Medžio drožinių paroda „Ką širdis padiktavo“.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

Klubo „Laikas menui“ narių tapybos darbų paroda.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

Nuo spalio 3 d. Antano Obcarsko tapybos studijos narių plenero „Vasara Nemajūnuose 2025“ darbų paroda.

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:

Iki spalio 12 d. veiks Rolandos Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda.

Raudondvario dvaras:

Ekskursijos: „Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki šiandienos“, „Raudondvario pilies „pasivaidenimai“, „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės legendos atspindžiai Raudondvario dvare“, „Teatralizuota ekskursija su Renesanso dama“.

Registracija: +370 656 50 755. Kaina 5 Eur asmeniui.

Edukacijos: „Saloniniai žaidimai“, „Tebūnie tamsa“, „Ar išgyventum dvaro etiketą“, „Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto susirašinėjimas“.

Registracija: +370 656 50 755. Kaina 5 Eur asmeniui.

Dramaturai: „Raudondvario dramaturas“, „Nematomi pilies gyventojai“.

Informacija: +370 656 50 755. Kaina 3 Eur asmeniui.

