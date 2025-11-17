Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone lapkričio 17–23 d.

Lapkričio 17 d.
VDU Žemės ūkio akademija, 2 aukšto fojė:
11 val. Tarptautinės studentų dienos iniciatyva „Iškeisk selfį į skanėstą“.
Kauno rajono sporto centras:
16 val. Kauno rajono meno mokyklos mokytojos Gretos Duobienės mokinių grafikos darbų parodos atidarymas – edukacija „Spalvų istorijos“.
Lapkričio 18 d.
Raudondvario stadionas:
12 val. Europos U-19 vaikinų futbolo čempionato atrankos rungtynės: Škotija–Anglija.
18 val. Europos U-19 vaikinų futbolo čempionato atrankos rungtynės: Lietuva–Latvija.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. šventinių maišelių kūrimo dirbtuvės.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. gongų muzikos terapija.
Babtų kultūros centras:
18.30 val. balso formavimo meistriškumo tobulinimo kursai moterų chorui „Gynia“.
Lapkričio 19 d.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita-praktinis užsiėmimas „Dirbtinis intelektas fotografijoje – kaip jis gali padėti?“.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
12 val. edukacinis užsiėmimas vaikams – indų dekoravimas.
Lapkričio 20 d.
Zapyškio seniūnijos salė:
14 val. Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio centro paskaita-kūrybinės dirbtuvės „Išsaugokime eglę“.
Samylų kultūros centras:
14 val. projektas „Jaunimas jungiasi: kūrybiškumo, lyderystės ir bendruomeniškumo laboratorijos“.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras, Laisvalaikio salė, II a.
18 val. įspūdžiai iš piligriminės kelionės po Nepalą ir Tibetą.
Čekiškės laisvalaikio salė:
18 val. edukacija „Skaitmeninių kalėdinių atvirukų dirbtuvės“.
Lapių laisvalaikio salė:
18 val. padėkos vakaras „Smaragdinės Lapės“. Renginys su kvietimais.
Vilkijos miesto biblioteka:
18 val. istorinių pasakojimų vakaras „Gaižuvos ir Paštuvos žemių paslaptys“.
Linksmakalnio sporto salė:
18.30 val. padėkos vakaras „Citriną į vitriną, padėką į širdį“.
Lapkričio 21 d.
Ežerėlio kultūros centro salė:
13 val. nepriklausomo plastikos dramos teatro spektaklis-edukacija „Pragaro vartai“ (pagal Dantės „Dieviškosios komedijos“ siužetą).
Ringaudų bendruomenės centras:
18 val. Kauno rajono Akademijos trečiojo amžiaus universiteto mėgėjų teatro spektaklis „Šeši patiekalai iš vienos vištos“.
Raudondvario kultūros centras:
18.30 val. Ramūno Rudoko monospektaklis „Kiek vertas aš“. Renginys mokamas.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
19 val. romansų ir populiarių dainų koncertas „Ar prisimeni šią melodiją...“. Renginys mokamas.
Kultūrinė erdvė, Parko g. 7, Bubiai:
19 val. kino filmo „Pietinia kronikas“ peržiūra. Registracija: [email protected] arba tel +370 375 67 827.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
19 val. padėkos vakaras Taurakiemio seniūnijos bendruomenių nariams.
Lapkričio 22 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Šviesos dirbtuvės: rytietiški žibintai Raudondvario pilyje“. Registracija: https://forms.gle/GJRhMbDysNffNyyk7.
Garliavos Jonučių progimnazijos sporto salė:
11 val. VI Kauno rajono stalo teniso čempionatas.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
12 val. šeimų šeštadienis bibliotekoje su edukacija „Rudeninio žibinto dirbtuvės“.
Raudondvario kultūros centras:
14 val. XVII respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šok, trypk, linksmas būk“.
Kauno rajono sporto centras:
14.10 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Alytaus „Alytus“.
Ramučių kultūros centras:
16 val. protų mūšio „Kietas riešutėlis“, skirto Kauno rajono 70-mečiui paminėti, finalas.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. padėkos vakaras Rokų bendruomenės nariams.
Lapkričio 23 d.
Garliavos Jonučių progimnazijos sporto salė:
10 val. Atviras Kauno rajono jaunių stalo teniso turnyras.
VDU Žemės ūkio akademija:
11.30 val. Atviras Lietuvos mišrių kovų čempionatas „Kauno rajono taurė 2025“.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12 val. vieša ekskursija „Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia: istorija, legendos, dabartis“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
16 val. šventinis koncertas. Koncertas mokamas.
