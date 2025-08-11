Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 12–17 d.

Rugpjūčio 12 d.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. „Šiuolaikinės seniūnijos“ bendruomenės susitikimas, performanso kūrimas su menininku Petru Lisausku.
Lapių laisvalaikio salė:
18.30 val. Lapių tvarumo festivalio edukacijų ciklas.
Rugpjūčio 13 d.
Ringaudų laisvalaikio salė:
12–14 val. stalo žaidimų popietė vaikams „Stalo linksmybės“.
A. Šapokos g. / Beržų g., Giraitė:
18.30 val. tradicinė kaimynų iškyla ir „Kinas mėnesienoje“. Vyks įvairios edukacijos, pramogos vaikams, dainuos dainų autorius ir atlikėjas Naglis Mačėnas.
Rugpjūčio 14 d.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:
14–19 d. Tarptautinis menininkų susitikimas „Be ribų 2025“ – Menininkų susitikimas dedikuojamas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Rugpjūčio 15 d.
Prie Jadagonių koplyčios, Zapyškio sen.:
13 val. tradicinė Žolinės šventė Jadagoniuose „Kai kvepia žolynais ir medumi“.
Paštuvoje, prie parapijos namų:
14 val. Žolinės šventė su folkloro ansambliu „Karklė“.
Prie Saulėtekių laisvalaikio salės, parke:
17 val. tradicinė Vilkijos apylinkių šventė „Žolinės puokštė“.
Ramučių parkas:
18 val. nostalgiškos lietuvių estradinės muzikos koncertas „Sena plokštelė”.
Rugpjūčio 17 d.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
17 val. Pažaislio muzikos festivalis. Gyvenimo giesmė: amžių pasakojimai. Renginys mokamas.
Raudondvario stadionas (Atgimimo g. 1, Raudondvaris):
19 val. LFF „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – FK „Panevėžys“.
Parodos:
Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):
Kento Ullbergo paroda „Skulptūros – gamtos paminklai“.
Paroda „Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
Poetės, dailininkės Aldonos Gustas piešinių paroda.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
Iki 22 d. veiks paroda „Kauno rajonas senuosiuose vaizduose“.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
Marinos Pugačiovos tapybos darbų paroda „Architektūrinė kelionė po Lietuvą“.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
V. Kašinsko miniatiūrų paroda.
