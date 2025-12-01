 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 1–7 dienomis

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 1–7 dienomis

2025-12-01
Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 1–7 dienomis
Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 1–7 dienomis / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Gruodžio 1 d.

Liučiūnų biblioteka:

18 val. susitikimas su Margarita Way ir jos knygos „Isėja. Tikros istorijos iš praėjusių gyvenimų“.

Prie Domeikavos saulės laikrodžio:

18.30 val. Domeikavos Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir šventinių eglučių alėjos pristatymas.

Gruodžio 2 d.

Atvira jaunimo erdvė:

14–18 val. socialinė kūrybinė akcija „Atvirukas iš širdies“.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. Kalėdų vainiko pynimo dirbtuvės.

Užliedžių laisvalaikio salė:

18 val. advento sodų gaminimo edukacija. Registracija: e.p. [email protected]

Kūrybos ir užimtumo stuba (Vytauto g. 77, Zapyškis):

18 val. istorikės Justinos Minelgaitės-Plentienės paskaita „Kalėdinis ūpas tarpukario Kaune“ ir kalėdinio pyrago degustacija su „Meduolinio namuko sodybos“ įkūrėja Ingrida Bernote.

Garliavos seniūnijos aikštelė:

18 val. Garliavos miesto eglutės įžiebimo šventė „Miesto burtai“.

Babtų miestelio centras:

18.30 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Žiemos pasaka“.

Raudondvario kultūros centras:

19 val. advento vakaras „Kas naktužėj tamsioje“.

Gruodžio 3 d.

Voškonių laisvalaikio salė:

17 val. kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Padauguvos laisvalaikio salė:

18 val. advento vakaras „Ugnelė žibėjo, leliumoj...“.

VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 aud.:

18 val. „Šiaudinių sodų dirbtuvės 3: Kalėdų žvaigždė“.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18 val. kalėdinių dekoracijų edukacija. Renginys mokamas.

Karmėlavos parke prie Balio Buračo gimnazijos:

19 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventinis koncertas.

Gruodžio 4 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:

11 val. dirbtuvės suaugusiems „Kalėdinės dekoracijos iš vilnos“. Registracija: [email protected]

Kauno rajono sporto centras:

18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Kretingos „Kretinga-Rivile“.

Kultūros erdvė Parko g. 7:

18 val. Batniavos seniūnijos eglutės įžiebimo šventė.

Ežerėlio kultūros centro salė:

18.30 val. kalėdinio atviruko kūrimo edukacija lino raižinio technika.

Dagilių aikštė (Gėlių g. ir Žalgirio g. sankryža):

18.30 val. Ringaudų kalėdinės eglės įžiebimo šventė „Bumbulų magija“.

Mastaičių parkas (J. Lukšos g. 103):

18.30 val. kalėdinės eglės įžiebimo šventė Mastaičiuose.

Gruodžio 5 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:

15 val. dailininko Olego Karavajevo ir O. K. dailės klubo tapybos darbų parodos „Pakalbėkim apie meną“ pristatymas.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

16.30 val. žiemos filmų vakaras. Renginys mokamas.

Vilkijos miesto parkas, L. Armstrongo estrados prieigos:

18 val. Vilkijos miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Girionys:

18 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18 val. Kauno kultūros centro kalėdinis spektaklis vaikams „Linksmojo laivelio kelionė”.

Voškonių laisvalaikio salė:

18 val. Ramučių kultūros centro Voškonių laisvalaikio salės linijinių šokių klubo kalėdinis vakaras „Steam punk“ stiliumi.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18 val. etnodirbtuvėlės visai šeimai – tradicinių karpinių edukacija.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18.30 val. žiemos filmų vakaras. Renginys mokamas.

Kulautuvos centras, Akacijų al.:

18.30 val. Kulautuvos seniūnijos kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

Vandžiogalos miestelio parkas:

19 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Gruodžio 6 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Natūralaus kalėdinio žaisliuko dirbtuvės Raudondvario pilyje“. Registracija: https://forms.gle/QTyqz27NZ2xgyKTW8

Užliedžių laisvalaikio salė:

11 val. ir 12.30 val. molio edukacija „Adventinė molio plastika“.

Raudondvario kultūros centras:

11–15 val. kalėdinė tautodailininkų, amatininkų mugė „Dovanok dovaną pagamintą su meile“.

Samylų kultūros centras:

12 val. parodos „Kalėdos žieduose” pristatymas.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

12 val. tekstilinių eglučių gamybos edukacija. Registracija: tel.+370 699 56505. Edukacija mokama.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

15 val. gintarinė laimės pasaga Ugninio Arklio 2026 m. Registracija: e. p. [email protected]. Renginys mokamas.

Kultūros pieva (Kampiškių g. – Giminių g. sankirta):

16 val. kalėdinės eglės įžiebimo šventė Kampiškiuose.

Senosios Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios aikštė:

18 val. Kalėdinė karalių pasaka: Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Gruodžio 7 d.

J. Naujalio g. 79, Raudondvaris:

10.30 val. Kauno rajono petankės klubo taurės turnyras.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

11 val. gintarinė laimės pasaga Ugninio Arklio 2026 m. Registracija: e. p. [email protected]. Renginys mokamas.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

11 val. vaškinių eglutės žaisliukų gamyba. Registracija: [email protected]. Edukacija mokama.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

12 val. bendruomenės kūrėjų ir gamintojų mugė „Kalėdos be streso“.

Samylų kultūros centras:

12 val. bendruomenės kūrėjų ir gamintojų mugė „Kalėdos be streso“.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 val. ir 14 val. Stebuklų paštas: laiško Kalėdų seneliui dirbtuvės. Registracija: https://forms.gle/wNyR72r3YMsBnSp19 ir https://forms.gle/3VxqE5mqFEkxqhRW7

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

13 val. kalėdinio muilo gamyba. Registracija: [email protected]. Edukacija mokama.

Samylų kultūros centras:

15 val. advento popietė „Sidabru išlietas, leliumoj“.

Čekiškės miestelio aikštėje prie bažnyčios:

16 val. kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

Rokų seniūnijos kiemas:

17 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

