 Kaunietei trūko kantrybė: kiek galima?

Kaunietei trūko kantrybė: kiek galima?

2025-09-21 12:05 kauno.diena.lt inf.

Kauno senamiestyje gyvenančiai Loretai trūko kantrybė. „Toks vaizdas – kiekvieną savaitgalį. Jau užkniso“, – portalui kauno.diena.lt sakė kaunietė.

Ji pasidalijo vaizdais iš Vilniaus gatvės, kur matyti išvartyti lauko vazonai, ant grindinio pridrabstyta žemių. Anot moters, šį kartą užkliuvo keturios vietos.

„Šie vazonai yra prie kiekvienos kavinės ir daugelis jų užkliūva. Vienas net betoninis buvo ištampytas po visą gatvę. Kaip jį pakelt? Vienas žmogus tai niekaip jo nepakeltų, ten kompanija turėtų būti, – moteris tikina, kad tai – ne vėjo išdaigos. – Čia triukšmingų kompanijų, einančių iš barų ar vakarėlių, darbas. Tai čia tokia savaitgalio atrakcija. Galbūt jos nebūtų, jei policija dažniau čia pravažiuotų. Daug nereiktų – tik tiek.“

Dažniausiai kaunietė tokius vaizdus pastebi Vilniaus gatvėje, atkarpoje nuo Rotušės iki požeminės perėjos. 

 

Norite pranešti naujieną? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Kauno senamiestis
išvartyti vazonai
išvartyti vazonai Kauno senamiestyje
skaitytojo naujiena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Anarchas
Zinokit toliau bus dar blogiau. Tiktokas valdo!
1
0
psichopatas
Toj atkarpoj turi stovet atomatai -bokso kriauses (kaip Palangoj Basankej)Tada visi marozai galetu atidauzyt kriauses ir eit namo ...
2
0
pacūkai
girti pacūkai siautėja, statykit normalias kameras ir pagausit snukius, tada mentams priduot. o ten kad mentai pravažiuos kartą į valandą tai nulis naudos
4
0
Visi komentarai (24)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų