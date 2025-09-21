Kaunietei trūko kantrybė: kiek galima?

Ji pasidalijo vaizdais iš Vilniaus gatvės, kur matyti išvartyti lauko vazonai, ant grindinio pridrabstyta žemių. Anot moters, šį kartą užkliuvo keturios vietos.
„Šie vazonai yra prie kiekvienos kavinės ir daugelis jų užkliūva. Vienas net betoninis buvo ištampytas po visą gatvę. Kaip jį pakelt? Vienas žmogus tai niekaip jo nepakeltų, ten kompanija turėtų būti, – moteris tikina, kad tai – ne vėjo išdaigos. – Čia triukšmingų kompanijų, einančių iš barų ar vakarėlių, darbas. Tai čia tokia savaitgalio atrakcija. Galbūt jos nebūtų, jei policija dažniau čia pravažiuotų. Daug nereiktų – tik tiek.“
Dažniausiai kaunietė tokius vaizdus pastebi Vilniaus gatvėje, atkarpoje nuo Rotušės iki požeminės perėjos.
