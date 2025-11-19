Kaunietės perspėjimas: sukčiai aukų ieško ir autobusų stotelėse

Skaitytoja nurodė, kad stotelėje Savanorių pr. pabaigoje du vyrai kažką bandė įsiūlyti visuomeninio transporto laukusioms senjorėms. „Prisikrovę mašinoje neaiškių prekių“, – patikslino kaunietė.
Pasakojo, kad vyrai, sulaukę kitų žmonių dėmesio, pasišalino.
„Pamatę, kad į stotelę prisirinko daugiau žmonių ir žmonės pradėjo reaguoti, jie staiga įšoko į mašiną ir nuvažiavo. Paskambinus policijai, papasakojau visą situaciją, kad dar tapati mašina suko ratus aplink stotelę ir žvalgėsi. Sakė perduos patruliams, patikrins tą automobilį. Tačiau kaip viskas baigėsi, nežinau. Priminkite savo artimiesiems, kad nepakliūtų į sukčių pinkles“, – prašė moteris žurnalistų, nurodžiusi automobilio valstybinį numerį ir spalvą – juoda.
Kauno policijos atstovai patvirtino gavę tokį pranešimą. „Gautas pranešimas, kad prieš pusvalandį pranešėja matė tamsesnio gymio asmenis, kurie išlipę iš automobilio kažką siūlė senolei. Atvykus į vietą bei apvažiavus aplinkines teritorijas, automobilis nebuvo nepastebėtas“, – nurodė policijos atstovė.
Lapkritį tai buvo vienintelis tokio pobūdžio pranešimas.
Anksčiau yra pasitaikę atvejų, kai sukčiai stovėjimo aikštelėse siūlydavo įsigyti neva vos už simbolinę kainą garsių firmų kvepalų ar kitų prekių. Aišku, ne padirbinių, o originalų. Realybė pasirodydavo kitokia.
