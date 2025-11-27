 Šiurpi kauniečių žinutė: bagažinėje buvo negyva moteris

Šiurpi kauniečių žinutė: bagažinėje buvo negyva moteris

2025-11-27 19:25
Jurgita Šakienė

Ketvirtadienio pavakarę portalas kauno.diena.lt sulaukė žinutės per „Pranešk naujieną“ sistemą.

Šiurpi kauniečių žinutė: bagažinėje buvo negyva moteris
Šiurpi kauniečių žinutė: bagažinėje buvo negyva moteris / Asociatyvi Vilmanto Raupelio nuotr.

„Sveiki, pasidomėkite šiandienos situacija Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje. Šiandien ryte vyras atvažiavo automobiliu prie Priėmimo durų, atsidarė bagažinę, pasikvietė medikus ir sako: pasiimkit. Bagažinėje buvo negyva moteris“, – teigiama žinutėje.

Portalas kauno.diena.lt susisiekė su Kauno policijos atstove žiniasklaidai Odeta Vaitkevičiene. Ji patvirtino, kad skaitytojo pranešime yra dalis tiesos, tačiau įvykis – ne šiandienos, o vakarykštis.

„Tai tas pats įvykis, apie kurį skelbta policijos įvykių suvestinėje, kai, pirminiais duomenimis, iš penkto aukšto Kaune iškrito moteris“, – teigė O. Vaitkevičienė.

Atvažiavo automobiliu prie Priėmimo durų, atsidarė bagažinę, pasikvietė medikus ir sako: pasiimkit.

Kaip pranešė policija, 23.14 val. Kaune, Sukilėlių prospekte, pro buto langą iškrito moteris, gimusi 1979 metais. Ji buvo pristatyta į ligoninę, kur 23.45 val. mirė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Apie šią nelaimę, remdamasi trumpa policijos informacija, pranešė ir portalas kauno.diena.lt

„Jai vyras bandė suteikti pagalbą, vežė į gydymo įstaigą. Informacija apie šį įvykį buvo pateikta šį rytą praėjusios paros įvykių suvestinėje“, – sakė O. Vaitkevičienė.

Kyla klausimas dėl įvykio aplinkybių: kodėl į nelaimės nekviesti medikai, kas tas vyras? Moters artimasis, kaimynas, nepažįstamas praeivis?

Tikimės, kad į šiuos klausimus atsakys ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras.

