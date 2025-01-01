Geriamajame vandenyje – šokiruojantis radinys

Iškvietė meistrą
Dviejų aukštų daugiabutyje gyvenanti šeima pastebėjo, kad, praėjus mėnesiui, nepasikeitė vandens skaitliuko rodmenys, jie netgi nežymiai sumažėjo.
Atidžiau pasižiūrėjus paaiškėjo, kad skaitliukas nesisuka. Vandens tekėjimą fiksuojantis ratukas tik nežymiai judėjo – tai pirmyn, tai atgal.
Buvo iškviestas Kulautuvai geriamąjį vandenį tiekiančios bendrovės „Giraitės vandenys“ specialistas.
Netikėta išvada
Išsukęs vandens skaitiklį, jis nustatė, kad įrenginį sugadino neaiškios kilmės šiukšlės, panašios į metalo ar plastiko drožles.
Tada buvo atsukti ir vandens vamzdžiuose esantys nedideli filtrai. Juose irgi rasta tokių pačių šiukšlių kaip skaitiklyje.
„Pastebėjome, kad iš čiaupų vandens srovė kurį laiką buvo silpnesnė. Kad tai galėjo nulemti šiukšlės, nė nepagalvojome. Dabar svarstome ir negalime suprasti, iš kur jų galėjo atsirasti“, – sakė buto šeimininkė.
Ji atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu bute nebuvo jokių remontų.
„Kiek žinome, ir pas kaimynus nebuvo. Meistras svarstė, kad gal galėjo būti koks nors remontas magistraliniame tinkle. Tačiau tai, manau, nepateisina, kad gyventojams ėmė tekėti vanduo su drožlėmis. Juk tai ne kokios nuosėdos, o kietosios dalelės, kuriomis ir pirštus gali susibadyti. O kiek yra mikrodalelių, kurių nį nepastebime ir kurios, aišku, su vandeniu keliauja tiesiai į organizmą“, – nuogąstavo pašnekovė.
Nemato problemos
– Kokia atsakomybė dėl šiukšlių geriamajame vandenyje, dėl vandens kokybės ir galbūt pavojaus sveikatai aprašytu atveju tenka tiekėjui – „Giraitės vandenims“? – „Kauno diena“ paklausė bendrovės direktoriaus pavaduotojo gamybai Regimanto Kelmelio.
– „Giraitės vandenys“ atsakinga už tinkamą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą vartotojams. Geriamojo vandens kokybė ir sauga atitinka visus Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus.
– Dėl kokių priežasčių, specialistų nuomone, vandenyje atsirado sveikatai galimai pavojingų šiukšlių? Bendrovė aiškinsis priežastis ar apsiribos svarstymais?
– Nuotraukose matomų šiukšlių kilmė mums nežinoma, tačiau jos galimai atsirado atliekant vandentiekio tinklų remonto ar privačių įvadinių tinklų remonto / rekonstravimo darbus.
– Ar bendrovė imsis kokių nors priemonių, kad geriamasis vanduo būtų be šiukšlių?
– Bendrovė, vykdydama remonto darbus vandentiekio tinkle, imasi ir ateityje imsis priemonių, kad į vamzdyną nepatektų jokių nešvarumų.
– Ar panašių atvejų yra pasitaikę pastaraisiais keliais metais?
– Tokių panašių atvejų, kiek žinoma, bendrovės veikloje nėra buvę.
– Ką specialistai patartų gyventojams, kad jie būtų apsaugoti nuo sveikatai galinčio pakenkti vandens?
– „Giraitės vandenys“ atsakinga už tinkamą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą vartotojams, todėl gyventojams imtis papildomų veiksmų nereikia.
