Tai atsitiko Kinijoje. Apie šį įvykį praneša „South China Morning Post“.
Moteris iš Anhujaus provincijos Uhu miesto už būrimo seansą sumokėjo 500 juanių (maždaug 60 eurų). Būrėja pareiškė, kad klientės vyras lankosi pas prostitutes, su kitomis moterimis eina į viešbučius.
Moteris pradėjo sutuoktinį kamantinėti, uždavinėti įvairius klausimus ir nesiliovė jo kaltinti net tada, kai vyras paneigė kaltinimus.
Pavargęs nuo spaudimo, spalio 22-ąją dieną vyras kreipėsi į policiją, kad apgintų savo reputaciją nuo nepagrįstų kaltinimų.
„Ji iš pat ryto nuolat skambina šiai būrėjai. Aš pasakiau, kad daugiau to negaliu kęsti. Taip gyventi tiesiog neįmanoma“ – paaiškino vyras.
Policininkas Zhao Xingyu iš Guandou patvirtino istorijos tikrumą. „Ji sumokėjo pinigus taip vadinamai būrėjai, kuri pranešė jai apie vyro neištikimybę. Moteris tuo patikėjo, nes kitos aplinkybės rodė, kad spėjimai pildosi“, – sakė policininkas.
Policijos pareigūnai pasikalbėjo su moterimi. Jie sugebėjo užglaistyti konfliktą tarp sutuoktinių.
Po apsilankymo pas būrėją moteris apkaltino vyrą neištikimybe
Moteris apkaltino vyrą neištikimybe po būrimo seanso.
Tai atsitiko Kinijoje. Apie šį įvykį praneša „South China Morning Post“.
(be temos)