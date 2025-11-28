Policininkais ir elektros tinklų atstovais apsimetę sukčiai išviliojo 17 tūkst. eurų

Kaip pranešė policija, rugsėjį nuo nusikaltimo nukentėjęs vyras ketvirtadienį kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.
59 metų gyventojas pasakojo, kad rugsėjo 30 d. Šalčininkų rajone jam paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Prisistatę elektros tinklų atstovu bei policijos pareigūnais, jie apgaule išviliojo pinigus.
Kitas galimas sukčiavimo atvejis fiksuotas Kupiškio rajone.
Panevėžio policija pranešė, kad lapkričio 16 d. 21.06 val. Kupiškio rajone vyras, gimęs 2003 m., pranešė, kad pervedė užstatą už perkamą automobilį „BMW 530d“, tačiau iki šiol jo negavo.
Turtinė žala – 2,5 tūkst eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
