Astrologinė prognozė rugsėjo 8–14 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Darbo savaitė gali pareikalauti greitų sprendimų ir gebėjimo susikaupti sprendžiant praktinius klausimus. Kartais jausitės pavargę nuo kasdienybės, tačiau jūsų atkaklumas padės pasiekti daugiau, nei planavote. Finansiniai reikalai gali būti nepastovūs, tačiau atsiras papildomos naudos iš netikėtų šaltinių galimybė. Bendraujant norėsis daugiau nuoširdumo ir atvirumo. Draugų rate gali atsirasti naujų žmonių, kurie suteiks įkvėpimo ir palaikymo. Sveikatai gali prireikti skirti daugiau dėmesio.
JAUTIS
Darbe būsite pasiruošę įrodyti savo patikimumą ir užbaigti, ką esate pradėję. Mažiau pasiduokite kitų spaudimui, laikykitės savo ritmo. Tvarkant finansinius reikalus gali išryškėti poreikis rimčiau planuoti ateitį ir labiau pasverti investicijas. Atsargumas šią savaitę leis išvengti klaidų. Bendraujant norėsis daugiau stabilumo ir saugumo, tad svarbu rodyti nuoširdų dėmesį artimiesiems. Partnerio supratimas suteiks ramybės. Teks pasistengti dėl sveikatos – daugiau judėti, skirti dėmesio sveikesnei mitybai.
DVYNIAI
Darbo savaitė bus kupina naujų idėjų, tačiau prireiks disciplinos, kad jų neišsklaidytumėte. Jei susitelksite, galite pastebėti galimybių, kurių anksčiau nepastebėjote. Finansų srityje daugiau dėmesio verta skirti smulkmenoms. Maži, bet apgalvoti sprendimai duos ilgalaikės naudos. Bendraujant gali kilti noras daugiau kalbėtis ir išsakyti tai, kas seniai kaupėsi. Atvirumas leis sustiprinti tarpusavio ryšį. Sveikata gali svyruoti dėl nervinės įtampos, todėl verta pasitelkti raminančias praktikas.
VĖŽYS
Darbo aplinkoje norėsis ieškoti daugiau prasmės ir emocinės atspirties. Net paprastos užduotys atrodys svarbios, jei jose atrasite širdies motyvaciją. Finansai gali būti susiję su kitų žmonių pagalba ar bendrais resursais. Stenkitės aiškiai susitarti, kad išvengtumėte nesusipratimų. Bendraujant norėsis artumo ir jaukumo. Geras laikas parodyti rūpestį šeimos nariams. Sveikata bus jautresnė, tad verta skirti laiko poilsiui ir vidinei ramybei. Vanduo ir gamta suteiks atgaivos.
LIŪTAS
Darbo reikalai skatins jus būti drąsius ir prisiimti atsakomybę už rezultatus. Gali atsirasti galimybė vadovauti ar įkvėpti kitus. Finansai rodys, kad reikalingas saikas ir protingas požiūris į išlaidas. Išmintingi sprendimai sustiprins jūsų stabilumą. Bendraudami jausite norą parodyti dėmesį, bet galite tapti pernelyg reiklūs. Skirkite laiko išklausyti, ne vien kalbėkite. Sveikata priklausys nuo to, kaip tvarkysitės su emocine įtampa. Fizinis aktyvumas padės atkurti pusiausvyrą.
MERGELĖ
Darbo sritis reikalauja kruopštumo ir analitinio požiūrio. Nedidelės detalės gali tapti sėkmės raktu. Finansų srityje gali atsirasti noro labiau taupyti. Tikslingi sprendimai šią savaitę padės jaustis saugiau. Bendraujant verta daugiau įsiklausyti į partnerio poreikius. Maži gestai turės didelę reikšmę. Sveikatai gali prireikti skirti papildomo dėmesio, todėl nelaukite, kol nuovargis taps per didelis. Rūpinkitės kūnu, skirkite daugiau dėmesio sveikesnei mitybai.
SVARSTYKLĖS
Darbo savaitė skatins bendradarbiauti, tačiau prireiks daugiau kantrybės bendraujant su kolegomis. Išmokę derėtis pasieksite daugiau, nei tikėjotės. Finansinius reikalus tvarkykite atsakingai, nes impulsai gali nuvesti klaidingu keliu. Geriau palaukti nei pasiduoti akimirkos norui. Bendraudami ieškokite harmonijos, bet neleiskite, kad kiti manipuliuotų jūsų jausmais. Pasirūpinkite savo poreikiais taip, kaip ir kitų. Sveikata priklausys nuo vidinės pusiausvyros. Grožio ar savijautos ritualai šią savaitę turės stiprų poveikį.
SKORPIONAS
Darbo reikalai skatins gilintis ir spręsti problemas, kurios ilgai buvo atidėliojamos. Atviras požiūris padės rasti efektyvesnių sprendimų. Finansų srityje galite pajusti norą labiau kontroliuoti išlaidas. Saugokitės perdėto griežtumo sau pačiam. Bendraudami galite atsiverti ir pakreipti pokalbius gilesnėmis temomis, o tai padės sustiprinti ryšį. Jūsų nuoširdumas bus įvertintas. Sveikata gali reikalauti papildomos energijos iškrovos. Raskite būdų intensyvius jausmus išlieti sportuodami ar užsiimdami kūryba.
ŠAULYS
Darbo aplinkoje gali kilti naujų idėjų, kurios skatins augti ir plėsti veiklą. Jūsų optimizmas užkrės kitus. Finansų klausimais svarbu nepriimti skubotų sprendimų. Ilgalaikės perspektyvos šiuo metu daug svarbesnės. Bendraudami siekite atvirumo ir nuoširdžių pokalbių. Kelionės ar bendros patirtys paskatins kurti artimesnius santykius. Sveikata reikalaus daugiau fizinio aktyvumo. Judėjimas ir gamta padės atkurti pusiausvyrą. Daugiau judėkite gryname ore, raskite galimybių ištrūkti į jums mielą aplinką.
OŽIARAGIS
Darbo savaitė bus intensyvi, tačiau atsiras progų atskleisti profesionalumą. Įsipareigojimų gausa gali jus sustiprinti. Finansai reikalauja atsargumo, ypač jei svarstote apie didesnius pirkinius. Apdairumas leis išvengti nuostolių. Bendraudami daugiau dėmesio skirkite šeimai ir artimiesiems. Jūsų palaikymas dabar jiems labai reikalingas. Sveikata priklausys nuo gebėjimo laiku pailsėti. Nepamirškite, kad vidinė ramybė svarbi tiek pat, kiek ir darbas. Taigi sulėtinkite tempą, raskite laiko sau.
VANDENIS
Darbo srityje gali atsiverti naujų bendradarbiavimo galimybių. Kolektyvinė veikla bus produktyvi, jei mokėsite klausytis kitų. Finansų srityje galimi netikėti pasiūlymai, bet jie pareikalaus atidaus vertinimo. Prieš priimdami sprendimą, viską pasverkite. Vertinkite draugystes ir bendras idėjas. Ši savaitė palanki ryšiams su bendraminčiais stiprinti. Sveikata priklausys nuo gebėjimo valdyti emocijas. Raskite laiko malonioms veikloms, raminančioms protą.
ŽUVYS
Darbo reikalai gali pareikalauti daugiau kantrybės dėl vėluojančių procesų. Būkite nuoseklūs, nes rezultatus pamatysite vėliau. Finansų srityje gali kilti noras rizikuoti, tačiau šiuo metu geriau išlikti atsargiems. Planavimas bus jūsų stiprybė. Bendraujant atsiras didesnio švelnumo ir supratimo poreikis. Partneris įvertins jūsų atidumą smulkmenoms. Sveikata gali būti jautresnė, tad venkite per didelio krūvio. Vandens terapija ar ramios praktikos sustiprins jėgas.
