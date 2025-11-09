Astrologinė prognozė lapkričio 10–16 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Ši savaitė skatins jus gilintis į paslaptis ir išspręsti seniai atidėtus reikalus. Darbe gali kilti nenumatytų situacijų, todėl svarbu išlaikyti šaltą protą. Finansiniai sprendimai reikalauja kruopštumo ir atidumo detalėms. Santykiuose verta vengti per daug aštrių žodžių. Partnerystėje gali iškilti pavydas ar konkurencijos jausmas. Sveikata bus jautresnė, todėl reikėtų skirti dėmesio poilsiui ir miegui. Lapkričio viduryje geriau vengti skubos ir impulsyvių reakcijų. Vidinė ramybė taps geriausiu apsaugos skydu.
JAUTIS
Darbe gali pasirodyti naujų iššūkių, kurie patikrins jūsų kantrybę ir gebėjimą prisitaikyti. Svarbu neprarasti pasitikėjimo, net jei dalykai juda lėčiau nei planuota. Finansinėje srityje bus svarbu atsargiai vertinti pasiūlymus, ypač jei jie atrodo per daug viliojantys. Santykiuose gali sustiprėti noras kalbėtis atvirai ir aiškiai išreikšti jausmus. Sprendžiant širdies klausimus svarbu vengti įtarinėjimų ir pavydo. Savaitės pabaigoje verta skirti laiko gamtai ir ramiai veiklai. Pasitikėjimas savo vidiniu balsu padės išvengti klaidų.
DVYNIAI
Ši savaitė pareikalaus aiškumo ir tvirtų sprendimų. Darbo aplinkoje gali kilti nesusipratimų, todėl stenkitės viską aptarti tiesiai ir be užuolankų. Finansiniai reikalai judės lėčiau, bet stabiliai. Santykiuose svarbu išgirsti kito žmogaus poziciją ir nepasiduoti kritikai. Gali kilti noras pasinerti į analizę. Sveikata bus gera, jei skirsite laiko judėjimui ir poilsiui. Planetų įtaka skatins permąstyti kasdienius įpročius. Vidinė disciplina padės išlikti tvirtiems.
VĖŽYS
Darbe gali sustiprėti atsakomybė ir reikalavimai iš aplinkinių. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp to, ko nori kiti, ir savo poreikių. Finansinė situacija stabilizuosis, jei vengsite skubotų išlaidų. Santykiuose reikės švelnumo ir kantrybės, ypač jei pastaruoju metu kilo įtampa. Emocinis fonas bus jautrus, todėl geriausia nepasiduoti provokacijoms. Sveikatai padės reguliarus poilsis ir sąmoningas kvėpavimas. Lapkričio viduryje gali ateiti svarbi žinia ar suvokimas, pakeisiantis požiūrį į santykius.
LIŪTAS
Darbo aplinkoje gali būti daugiau spaudimo, bet kartu ir galimybė parodyti savo stiprybę. Vadovai ar kolegos gali tikėtis iš jūsų daugiau nei įprastai. Finansai išliks stabilūs, jei vengsite spontaniškų sprendimų. Santykiuose gali kilti aistrų, svarbu, kad jos nevirstų konfliktais. Emocinė pusiausvyra priklausys nuo gebėjimo klausytis, o ne tik kalbėti. Sveikata reikalauja daugiau dėmesio poilsiui ir savireguliacijai. Lapkričio 12–13 d. venkite ginčų ir impulsyvių sprendimų. Kantrybė bus raktas į darną.
MERGELĖ
Savaitės pradžioje jausite poreikį daugiau dėmesio skirti smulkmenoms ir tvarkai. Darbo reikalai gali pareikalauti susitelkimo, todėl nepervarkite. Finansai išliks stabilūs, jei vengsite emocinių pirkinių. Santykiuose gali kilti poreikis atnaujinti bendravimą ar išspręsti senas nuoskaudas. Gali būti sunkiau susikalbėti, todėl rinkitės švelnų toną. Sveikatos srityje vertėtų laikytis režimo ir vengti streso. Lapkričio viduryje pasireikš jūsų analitinis protas – pasitikėkite juo. Ši savaitė padės atgauti balansą, jei nebijosite sustoti.
SVARSTYKLĖS
Darbe svarbu nepervertinti savo galimybių ir skirti laiko planavimui. Finansų srityje palanku tvarkyti dokumentus ir atidžiai skaityti sutartis. Santykiai bus jautrūs, todėl venkite aštrių pasisakymų. Savaitės viduryje gali pasirodyti netikėta žinia, kuri pakeis jūsų požiūrį. Meilės gyvenime atsiras noras daugiau aiškumo ir stabilumo. Sveikatai naudinga daugiau poilsio ir mažiau informacinės įtampos. Lapkričio 12–13 d. venkite emocijų diktuojamų sprendimų.
SKORPIONAS
Savaitė skatins veikti drąsiai, bet svarbu nepersistengti. Darbe galimos įtampos, todėl išlikite diplomatiški. Finansai gali kisti priklausomai nuo jūsų reakcijų į iššūkius. Santykiuose bus daug aistros, bet reikės mokėti išlaikyti ribas. Galite jaustis energingiau nei įprastai, bet reikėtų vengti perdegimo. Sveikatai svarbus balansas tarp poilsio ir aktyvumo. Lapkričio viduryje venkite skubotų žodžių, jie gali turėti ilgalaikių padarinių. Ši savaitė moko, kad galia slypi santūrumo jėgoje.
ŠAULYS
Savaitės pradžioje gali kilti noras daugiau veikti, bet būtina išlaikyti pusiausvyrą. Darbo sfera pareikalaus aiškių sprendimų ir atsakomybės. Finansai išliks stabilūs, jei planuosite atsakingai. Santykiai klostysis geriau, jei išklausysite kito nuomonę. Meilės srityje gali pasireikšti atvirumo poreikis. Sveikata bus stipri, jei rasite laiko fiziniam aktyvumui. Lapkričio 12–13 d. būkite atsargūs su technika ar kelionėse. Ši savaitė skatina rasti pusiausvyrą tarp veikimo ir ramybės.
OŽIARAGIS
Darbo aplinkoje svarbu išlaikyti aiškius tikslus ir nepasiduoti išorės spaudimui. Finansiniai klausimai gali pareikalauti papildomos analizės. Santykiuose svarbu kalbėtis nuoširdžiai ir vengti šaltumo. Gali kilti noras pasitraukti į tylą, bet bendravimas padės išlaikyti darną. Sveikatai naudinga išlaikyti režimą ir vengti pervargimo. Lapkričio viduryje geriau nesivelti į ginčus, ypač darbe. Vidinė stiprybė taps atramos tašku. Savaitės pabaigoje pasijusite labiau įžeminti.
VANDENIS
Savaitė žadina kūrybingumą ir norą įgyvendinti senas idėjas. Darbe gali kilti netikėtų situacijų, kurios skatins permąstyti požiūrį. Finansai bus stabilūs, jei vengsite neapgalvotų sprendimų. Santykiuose svarbu aiškiai išsakyti savo poreikius, bet kartu išgirsti kitą. Emocinė pusiausvyra bus jūsų stiprybė. Sveikatai naudinga daugiau miego ir sveiko maisto. Lapkričio viduryje būkite atsargūs su žodžiais, nes jie gali būti klaidingai suprasti. Ši savaitė kviečia į sąmoningą ramybę.
ŽUVYS
Ši savaitė skatins labiau rūpintis savo gerove ir emociniu balansu. Darbo reikalai klostysis sėkmingiau, jei išlaikysite tvarką ir dėmesį detalėms. Finansai stabilūs, tačiau svarbu vengti impulsyvių sprendimų. Santykiuose norėsis daugiau aiškumo ir atvirumo. Artimųjų palaikymas suteiks vidinės stiprybės. Sveikata bus gera, jei nepersidirbsite ir pakankamai ilsėsitės. Lapkričio 12–13 d. venkite ginčų ir per daug informacijos. Ši savaitė moko išmintingo tylėjimo ir pasitikėjimo.
Naujausi komentarai