Astrologinė prognozė gruodžio 15–21 d.

AVINAS
Jausite paskatą atidžiau įsiklausyti į savo vidinius poreikius, ypač planuojant veiklas, reikalaujančias susikaupimo ir ramybės. Darbe verta daugiau dėmesio skirti detalėms, nes nuo mažų niuansų priklausys rezultatai. Santykiuose gali atsirasti daugiau noro atverti gilesnius jausmus, tai padės sustiprinti ryšį. Artimų žmonių palaikymas bus ypač reikšmingas, todėl verta nebijoti prašyti patarimo. Stebėkite kūno signalus ir atraskite laiko poilsiui, kai jis būtinas. Laikas lėtinti tempą.
JAUTIS
Galėsite daugiau dėmesio skirti sprendimams, reikalaujantiems nuoseklumo ir racionalaus žvilgsnio. Profesiniai reikalai judės sklandžiau, jei neprisiimsite per daug atsakomybių. Santykiuose bus svarbus nuoširdumas ir gebėjimas priimti partnerio nuomonę. Dialogas suteiks daugiau aiškumo ten, kur anksčiau tvyrojo neapibrėžtumas. Sveikatai palankūs dienos ritmą stabilizuojantys įpročiai, padedantys suvaldyti energijos svyravimus. Savaitės pabaigoje jausitės labiau pasitikintys savimi.
DVYNIAI
Gali kilti noras keisti įprastas taisykles ar metodus. Profesiniame gyvenime pravers lankstumas ir gebėjimas greitai prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. Finansinė situacija gali pareikalauti didesnio susilaikymo. Santykiuose drąsiai kalbėkite apie tai, kas rūpi. Svarbus atvirumas, leidžiantis išvengti nereikalingų įtampų. Vidinė būsena skatins atgaivinti emocijas. Sveikata pagerės, jei skirsite laiko judėjimui, veikloms, kurios mažina įtampą. Savaitės pabaigoje sugrįš vidinė pusiausvyra.
VĖŽYS
Profesiniai reikalai pareikalaus apgalvoto požiūrio ir kantrybės, ypač sprendžiant klausimus, susijusius su kitų žmonių atsakomybe. Darbe vertėtų nebijoti paprašyti pagalbos, jei kažkas per sudėtinga vieniems. Finansų srityje verta labiau įsiklausyti į savo intuiciją, nes ji gali padėti išvengti nereikalingų išlaidų. Santykiai skatins labiau atsiverti. Emociniam pasauliui reikės ramaus ritmo ir neskubėjimo. Sveikata gali pagerėti skyrus laiko atpalaiduojančioms praktikoms. Branginkite ramybę.
LIŪTAS
Darbinė aplinka reikalaus tikslaus dėmesio detalėms ir gebėjimo vienu metu koncentruotis tik į vieną užduotį. Profesinėje srityje gali norėtis daugiau tvarkos, o tai leis aiškiau matyti svarbiausius prioritetus. Jausite poreikį protingiau valdyti išteklius, kad išvengtumėte nereikalingo streso. Santykiai padovanos šiltesnių akimirkų, jei daugiau dėmesio parodysite artimam žmogui. Draugiškas požiūris padės išlaikyti santykius harmoningus ir paremtus supratingumu.
MERGELĖ
Darbo srityje galite panorėti atsinaujinti ar įvesti kitokią tvarką, kuri padėtų jaustis komfortiškiau. Profesiniai reikalai judės lengviau, jei apmąstysite kiekvieną žingsnį. Finansų tema skatins vengti rizikingų situacijų ir rinktis aiškiai apibrėžtus sprendimus. Santykiuose bus daugiau švelnumo, jei atvirai kalbėsite apie tai, ko šiuo metu trokštate. Naudinga įsiklausyti į savo poreikius. Sveikatai padės poilsis ir rūpinimasis emocine pusiausvyra.
SVARSTYKLĖS
Profesiniai klausimai gali pareikalauti daugiau atkaklumo, nes situacijos gali keistis gana greitai. Darbe naudingas lankstus požiūris ir gebėjimas laiku derinti skirtingas nuomones. Finansiniai reikalai gali gerėti, jei prioritetą skirsite tik būtiniausioms išlaidoms. Santykiuose atsiras daugiau šilumos, jei leisite sau būti atviresniems partnerio jausmams. Ryšių kokybė priklausys nuo nuoširdumo. Emocinei savijautai padės veiklos, kurios sugrąžina vidinę pusiausvyrą. Sveikata bus stipresnė, jei nepersitempsite.
SKORPIONAS
Suvoksite, kad svarbiausi sprendimai gimsta ramiai apgalvojus planus, ypač profesinėje srityje, kur gali atsirasti daugiau nei įprastai veiklos. Darbo srityje verta vengti neapgalvotų žingsnių ir rinktis strateginį požiūrį. Finansai skatins išlikti apdairiems, ypač reikaluose, susijusiuose su ilgalaikiais įsipareigojimais. Santykiuose svarbus atviras, pasitikėjimu paremtas dialogas, leidžiantis išvengti nesusipratimų. Jausmams reikės saugios erdvės, todėl verta vengti emocinių įtampų. Vidinė būsena gerės, jei leisite sau daugiau ilsėtis.
ŠAULYS
Profesiniai reikalai gali reikalauti didesnio dėmesio ir gebėjimo susitelkti prie pagrindinių darbų. Darbo sėkmei padės aiškus planas ir nuoseklus jo vykdymas. Finansų srityje patartina vengti rizikos. Daugiau laiko praleiskite su artimu žmogumi – tai stiprins tarpusavio ryšį. Emocinė būsena bus stabilesnė, jei pasitikėsite savo intuicija ir vengsite skubos. Vidinei pusiausvyrą stiprins atsitraukimas nuo triukšmingos aplinkos, skiriant laiko sau.
OŽIARAGIS
Darbinės situacijos pareikalaus drąsiau išsakyti nuomonę. Profesiniams rezultatams padės tvarka ir aiškūs terminai. Finansai skatins išmintingai paskirstyti resursus, kad išvengtumėte nereikalingų išlaidų. Santykiuose vertinga atviriau kalbėti apie lūkesčius, nes tai padės geriau suprasti vieniems kitus. Emociniam pasauliui reikalinga švelni aplinka ir atokvėpis. Vidinei būsenai atgaivinti tiks paprasti malonumai ir ramybė. Sveikata stiprės, jei vengsite persidirbti.
VANDENIS
Profesiniai reikalai skatins peržiūrėti prioritetus, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į svarbiausius tikslus. Darbo aplinka bus palankesnė, jei vengsite chaoso ir išlaikysite struktūruotą planą. Finansiškai jausitės stabiliau, jei rinksitės tik tai, kas teikia praktinę naudą. Santykiuose stiprės noras pasidalyti mintimis ir labiau įtraukti partnerį į bendrus sprendimus. Sveikata gerės, jei laikysitės dienotvarkės. Norėsis paprastumo ir vidinės tvarkos.
ŽUVYS
Profesinėje srityje gali atsirasti daugiau reikalų, todėl svarbu neskubėti ir kiekvieną užduotį atlikti ramiai. Darbo sėkmei padės aiškūs planai ir lankstus požiūris. Finansai skatins vengti neapgalvotų sprendimų ir būti taupiems. Santykiuose bus svarbus atvirumas ir gebėjimas priimti partnerio požiūrį be kritikos. Jausmams reikalinga rami, saugi erdvė, kurioje galite atgauti vidinę stiprybę. Emocinis fonas stabilės, jei skirsite laiko ramioms veikloms.
