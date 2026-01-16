Šunys supranta daugiau, nei manėme: „pasiklausymo“ eksperimentas nustebino net tyrėjus

Šunų šeimininkai dažnai įtaria, kad jų augintiniai supranta, ką žmonės sako, net kai į juos nesikreipiama. Dabar mokslininkai tai patvirtino: tyrėjų grupė nustatė, kad šunys geba išmokti naujų objektų pavadinimus ne tik dresūros metu, bet ir socialinio stebėjimo būdu. Tyrimo rezultatai buvo paskelbti žurnale „Science“.
„Gabių“ šunų fenomenas
Reikėtų pažymėti, kad kalbame apie ypatingą gyvūnų grupę, kurią mokslininkai vadina GWL (angl. Gifted Word Learner) – „gabūs žodžių mokiniai“. Dažniausiai šį gebėjimą demonstruoja borderkoliai.
Šie šunys turi unikalų talentą: jie gali įsiminti šimtų žaislų pavadinimus. Eksperimentas atskleidė, kad jie naudoja panašius kognityvinius mechanizmus kaip maždaug 18 mėnesių amžiaus maži vaikai.
Kaip buvo atliktas eksperimentas
Tyrėjai išbandė du mokymo metodus:
-
Tiesioginis kreipimasis: šeimininkas rodė šuniui naują žaislą ir aiškiai jį pavadino („Žiūrėk, čia [pavadinimas]“).
-
Pasiklausymas: šuo stebėjo du kalbančius žmones, perduodančius žaislą iš rankų į rankas ir įvardijančius jį pokalbio kontekste, nekreipdami dėmesio į gyvūną.
Rezultatai buvo stebinantys: šunys sėkmingai išmoko naujų objektų pavadinimus abiem sąlygomis.
„Tai rodo, kad šunys žodžių mokosi panašiai kaip vaikai – pasiklausydami ir įsimindami suaugusiųjų pasakytus žodžius“, – teigiama tyrimo išvadose.
„Nematomo“ objekto testas
Siekdami užtikrinti, kad šunys tikrai suprastų ryšį tarp žodžio ir objekto, o ne tik reaguotų į regos stimulus, mokslininkai užduotį pasunkino.
Šeimininkai pavadindavo žaislą, kai jis buvo paslėptas kibire arba už širmos. Šuo negalėjo matyti objekto, bet girdėjo pavadinimą ir sekė žmogaus žvilgsnį. Net ir tokiomis sąlygomis „gabūs“ šunys sėkmingai įsiminė žodį.
Kodėl tai svarbu?
Šis atradimas keičia mūsų supratimą apie kalbos evoliuciją. Anksčiau manyta, kad gebėjimas mokytis per „triadinę sąveiką“ (stebėtojas–kalbėtojas–objektas) yra išskirtinai žmogiškas bruožas.
Dabar aišku, kad šunys, evoliucionuodami kartu su mumis, išsiugdė socialinius įgūdžius, kurie leidžia jiems „skaityti“ mūsų elgesį beveik taip pat gerai, kaip tai daro vaikai.
Vis dėlto kontrolinės grupės šunys, nepriskirti GWL kategorijai, nesugebėjo susidoroti su pasiklausymo užduotimis. Tai patvirtina, kad gebėjimas mokytis žodžių yra retas, bet labai stiprus reiškinys gyvūnų pasaulyje.
Priminsime, kad šunys yra vieni protingiausių gyvūnų planetoje. Nors visi jie turi skirtingų gebėjimų, kai kurios veislės išsiskiria labiau. Vieną iš šunų intelekto vertinimo metodų sukūrė Kanados psichologas ir šunų ekspertas Stenlis Korenas.
