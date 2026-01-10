Dylantys augintinių sąnariai: kaip juos apsaugoti?

Apie kaulų ir sąnarių ligų profilaktiką ir ką augintinio šeimininkas gali padaryti dėl geros jo sveikatos, pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) L. Kriaučeliūno klinikos veterinarijos gydytoja rezidentė Agnė Ginelevičienė.
Sveikų sąnarių pagrindas
Moksliniai tyrimai patvirtina, kad netinkama augančių gyvūnų mityba (suteikianti per daug energijos ir joje esantis per didelis kalcio kiekis) yra tiesiogiai susijusi su ortopedinių ligų vystymusi: osteochondroze, alkūnės displazija, klubo sąnario displazija.
Ką gali padaryti šeimininkas?
Pirmiausia derėtų rinktis didelių veislių šunims skirtą subalansuotą ėdalą. Taip pat papildomai nevartoti kalcio, jei neskyrė veterinarijos gydytojas. Ne mažiau svarbu vengti gyvūnus permaitinti – greitas augimas didina ligų riziką.
Fizinis aktyvumas
Tinkamas fizinis aktyvumas stiprina raumenis ir raiščius, tačiau netinkamas fizinis krūvis gali sukelti traumų ar kaulo augimo zonų pažeidimų.
Jauniems šunims:
· Vengti intensyvių bėgiojimų, šuolių, žaidimų ant slidžių grindų.
· Geriau rinktis trumpus ir dažnus pasivaikščiojimus.
· Didelių veislių jauniems šunims rekomenduojama vengti lipti laiptais iki trijų mėnesių amžiaus.
Suaugusiems šunims:
· Reguliari, vidutinio intensyvumo veikla.
· Puikus pasirinkimas – plaukimas, nes jis stiprina raumenis, o sąnariai neapkraunami.
Vyresniems augintiniams:
· Lėti reguliarūs pasivaikščiojimai.
· Plaukimas.
· Fizioterapija.
Osteoartrito prevencija
Daugybė tyrimų teigia, kad idealaus kūno svorio gyvūnai rečiau serga osteoartritu, jiems rečiau skauda sąnarius ir jie gyvena ilgiau. Antsvoris padidina kelio raiščių traumų, artrito ir nugaros problemų riziką.
Kaip padėti augintiniui išlikti sveikam?
· Saikingai naudoti skanėstus / kramtukus — ne daugiau kaip 10 proc. paros kalorijų.
· Vengti žmonėms skirto maisto.
· Jei gyvūnas jau turi antsvorio, veterinarijos gydytojas gali sudaryti svorio mažinimo planą.
Vizitai pas veterinarijos gydytoją
Anksti nustačius ligas, reikšmingai sumažėja jų progresavimo rizika ir neigiami padariniai. Kai kurios klubo sąnario displazijos ar augimo sutrikimų formos gydomos tik jauname amžiuje.
Rekomenduojama:
· Jauniems šunims: ortopedinė apžiūra – 4–6 mėnesių amžiaus.
· Suaugusiems: profilaktinė apžiūra kartą per metus.
· Vyresniems: du kartus per metus arba dažniau, jei augintinis jau serga osteoartritu.
Kada reikalingi papildai?
Papildai negali išgydyti ortopedinių ligų, tačiau daug mokslinių publikacijų teigia, kad jie padeda mažinti uždegimą ir skausmą, pagerina sąnarių funkciją.
Naudingiausia:
• Omega-3 riebalų rūgštys padeda mažinti uždegimą ir gerina sąnarių funkciją.
• Gliukozamino ir chondroitino papildai skatina kremzlės atsinaujinimą ir gali lėtinti degeneracijos procesus.
• Žaliųjų midijų (GLM) ekstraktas – natūralus Omega-3, glikozaminoglikanų ir antioksidantų šaltinis.
• Nedenatūruotas II tipo kolagenas (UC-II) padeda reguliuoti imuninį atsaką į kremzlės audinį ir mažina sąnarių skausmą.
• Hialurono rūgštis palaiko sąnarinio skysčio klampumą ir gerina judrumą.
Saugūs namai
Tinkamai pritaikyta ir saugi namų aplinka gali reikšmingai sumažinti traumų riziką.
Rekomenduojama:
• Slidiems paviršiams naudoti sukibimą didinančius kilimėlius.
• Katėms rekomenduojama įrengti papildomas platformas ar laiptelius, kad jos galėtų saugiai ir lengvai pasiekti aukštesnes vietas.
• Vengti intensyviai lipti laiptais, ypač jauniems, augantiems ar artritu sergantiems gyvūnams.
Taigi, tinkama mityba, fizinis aktyvumas, kūno svorio kontrolė, saugi aplinka ir reguliari veterinarinė priežiūra leidžia ilgiau išsaugoti augintiniams sveikus sąnarius ir gerą gyvenimo kokybę.
Pastebėjus, kad augintinis vaikšto sunkiau, nebenori žaisti ar tampa mažiau aktyvus, verta kuo greičiau kreiptis į veterinarijos gydytoją. Ankstyva diagnostika – geriausia profilaktika.
