Visiškai girtas baltarusis greitį viršijo 60 km/val., bet dėl žiaurios avarijos atsakomybės išvengė

Taip nutiko, nes, teisėjų įsitikinimu, šioje situacijoje pažeistas „non bis in idem“ principas, draudžiantis už tą patį nusižengimą bausti antrą kartą.
Iki šiandien teisiškai dar neišnarpliota avarija nutiko 2022 metų liepos 4-ąją, prie pat vidurnaktį. Pranešta, kad S. Stanevičiaus ir Fabijoniškių gatvių sankryžoje susidūrė „Volvo S80“ ir „Toyota Prius“.
„Volvo“ keleivei per susidūrimą sužeista koja, nesunkiai nukentėjo „Toyota“ vairuotojas. Abu automobiliai – visiškai sumaitoti.
Paskubėjo nubausti
„Volvo“ vairuotojas, Lietuvoje su šeima gyvenantis baltarusis Jauhenas į alkoholio matuoklį įpūtė 1,95 prom., tai – vidutinis girtumas. Tą vakarą jis šventė svainės gimtadienį, išgėrė 5 skardines alaus.
„Paskambino mama ir sakė, kad vaikui sukilo temperatūra“, – vėliau teisinosi Jauhenas.
Į automobilį kartu įsėdo žmona su patėviu ir jie daugiau nei 100 km/val. greičiu jie pasileido link namų. Kelionė baigėsi, kai jų kelyje pasitaikė iš šalutinės gatvės sukęs „Bolt“ vairuotojas. Sankryža, kur įvyko avarija – pavojinga, matomumas ten gana prastas.
Net nepradėjus aiškintis, kas kaltas dėl avarijos, prokurorai pateikė kaltinimus dėl vairavimo girtam. Ši byla išspręsta per mėnesį. Vilniaus miesto apylinkės teismas kaltininką atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, uždraudė jam vairuoti 2 metus ir konfiskavo automobilį.
Avarijos tyrimas užtruko
Tačiau avarijos tyrimas užtruko beveik pusantrų metų. Po ne vienos ekspertizės prieita prie išvados, kad dėl avarijos kalti abu vairuotojai. Pagrindinė susidūrimo priežastis – „Toyota“ vairuotojo veiksmai, nepraleidžiant pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio.
Tačiau dėl avarijos kaltas ir „Volvo“ vairuotojas, nes jis lėkė 104 km/val. ten, kur maksimalus leistinas greitis – 40 km/val. Ekspertai konstatavo, kad taip smarkiai viršydamas greitį jis neteko galimybės išvengti susidūrimo, tai techniniu požiūriu turi priežastinį ryšį su eismo įvykiu.
2024 m. pavasarį baudžiamoji byla pasiekė Vilniaus miesto apylinkės teismą. Kaltinimai dėl avarijos sukėlimo, per kurią nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, pateikti abiem vairuotojams.
„Toyota“ apkaltintas sukėlęs avariją, per kurią nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata (BK 281 str. 1 d.), Jauhenui pateikti kaltinimai, nes jis tą padarė būdamas apsvaigęs (BK 281 str. 2 d.).
Susidarė kiek neįprasta situacija, nes abu kaltinamieji tuo pačiu prašė vienas iš kito priteisti žalą už sumaitotus automobilius, taigi, buvo ir civiliniai ieškovai. Jau pirmame teismo posėdyje advokatai teikė prašymus išskirti bylas ir abi jas nagrinėti atskirai.
Apsvarstęs tokį prašymą teisėjas jį atmetė, nes vieną bylą pavyks išnagrinėti aukščiau. Teismų praktikoje jau buvo ne viena situacija, kai dėl avarijos kartu teisti abu vairuotojai.
Byla nutraukta
Tačiau teismas priėmė ir kitą nutartį: bylą Jauheno atžvilgiu nutraukė, įžvelgęs „non bis in idem“ principo pažeidimą, reiškiantį, kad du kartus už tą patį pažeidimą bausti negalima.
Kadangi Jauhenas jau stojo prieš teismą dėl vairavimo išgėrus, teisėjo įsitikinimu, „non bis in idem“ principas pažeistas. Tokį sprendimą skundė tiek prokuroras, tiek kitas kaltinamasis, bet spalio pabaigoje Vilniaus apygardos teismas jų skundus atmetė.
Pasak teisėjų, Europos Žmogaus Teisių Teismas dvigubo nebaudimo principą aiškina plačiai ir itin griežtai žiūri į atvejus, kai dėl to paties įvykio žmogų bandoma nubausti du kartus.
„Šio principo pažeidimas konstatuojamas tada, kai asmuo antrą kartą nubaudžiamas arba persekiojamas už identiškus arba iš esmės tuos pačius teisiškai reikšmingus faktus, neatskiriamai susijusius tuo pačiu laiku ir ta pačia vieta, neatsižvelgiant į tai, kad skiriasi teisinė pažeidimo kvalifikacija“, – rašoma teismo nutartyje.
Prokuratūra paskubėjo
Prokuroras įrodinėjo, kad nutraukiant byla susidaro situaciją, kai asmuo išvengia atsakomybės už nusikaltimą, dėl kurio kilo neigiami padariniai žmonių sveikatai.
„Susidariusios situacijos ištaisymas nutraukiant baudžiamąją bylą aiškiai prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, kai tuo tarpu kasacinės instancijos teismas yra suformulavęs klaidos taisymo taisyklę, pagal kurią baudžiamasis procesas gali būti pripažintas teisėtu, jeigu anksčiau, neatskleidus visų reikšmingų aplinkybių, buvo pritaikyta nepagrįstai švelni atsakomybės rūšis“, – pastebėjo prokuratūra.
Tačiau Vilniaus apygardos teismo teisėjai tokį argumentą atmetė. Pasak jų, LAT suformuota klaidos taisymo taisyklė paprastai taikoma tuomet, kai žmogui už nusižengimą paskirta švelni administracinė nuobauda, nors jis turėjo būti teisiamas dėl nusikaltimo.
Teisėjai taip pat akcentavo, kad turi būti padaryta šiurkšti teisinė klaida, o šiuo atveju jie įžvelgė tik skubotą prokuratūros darbą baudžiant baltarusį už vairavimą išgėrus.
„Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, kad, praėjus lygiai vienam mėnesiui nuo eismo įvykio ir neišsiaiškinus eismo įvykio kilimo priežasčių, skubotas patraukimas būtent baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 281-1 straipsnį, jį atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau paskiriant baudžiamojo poveikio priemones, buvo šiurkšti teisinė klaida“, – rašoma sprendime.
