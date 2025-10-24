Stipri kaktomuša Ozo gatvėje: „prieš eismą“ išvažiavęs BMW vairuotojas paaiškino, kas nutiko

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie avariją iš praeivių buvo gautas spalio 23 d. 20.50 val. Į įvykio vietą sulėkė visos specialiosios tarnybos – policija, ugniagesiai ir medikai. Buvo uždarytas eismas Ozo gatve, ties nusukimu į prekybos centrą „Ozas“.
Policijos pareigūnams pradėjus aiškintis avarijos aplinkybes, paaiškėjo, kad BMW vairuotojas, gimęs 1986 metais, važiuodamas Ozo gatve nesuvaldė savo automobilio, kirto skiriamąją juostą, apgadino ten buvusį kelio ženklą ir išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
Tuo metu susidūrė su „Porsche“, kurį vairavo vyras, gimęs 1983 metais. Šiame automobilyje važiavo ir keleivė, gimusi 1984 metais. Avarijos dalyviai buvo sąmoningi, bendravo.
BMW vairuotojas prisipažino, kad jo vairuojamą automobilį „sumėtė“. Dėl to jis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą. Patikrinus vairuotojus alkotesteriu, jie abu buvo blaivūs.
Avarijos dalyvius nuspręsta nuvežti į gydymo įstaigą detalesnei apžiūrai. „Porsche“ vairuotojui ir keleivei nustatyti sumušimai. Jie išleisti gydytis ambulatoriškai. BMW vairuotojas taip pat patyrė sumušimus ir šonkaulių lūžius.
Abu automobiliai atsidūrė saugojimo aikštelėje Minsko plente. Nuo kelio „Grindos“ darbuotojai surinko ir išvalė automobilių nuolaužas.
Po eismo įvykio policijos pareigūnai surinko medžiagą dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
