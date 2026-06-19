 Vilniuje ir Kupiškio rajone rasti dviejų žmonių kūnai

Vilniuje ir Kupiškio rajone rasti dviejų žmonių kūnai

2026-06-19 07:16
BNS inf.

Vilniuje bei Kupiškio rajone ketvirtadienį rasti dviejų žmonių kūnai.

Policija
Policija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

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Kaip penktadienį pranešė Policijos departamentas, sostinėje, kaip įtariama, iškritusi pro langą žuvo moteris.

Pasak pareigūnų, 1962 metais gimusios moters kūnas prie daugiabučio namo Parko gatvėje rastas ketvirtadienį, apie 10.34 valandą.

Kupiškio rajone Slavinčiškio kaime esančiame tvenkinyje mirusio vyro kūnas rastas ketvirtadienį, apie 12.10 valandą.

Įtariama, kad 1968 gimęs vyras, vairuodamas traktoriuką-žoliapjovę, įvažiavo į tvenkinį ir nuskendo.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežastims nustatyti.

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