Vilniuje dingo iš ligoninės išėjusi užsienietė

Kaip pranešė policija, 1971 metais gimusi Hanna Mari Vaatainen trečiadienio rytą, apie 10.45 val., išėjo iš Parko gatvėje esančios ligoninės ir iki šiol negrįžo.
Ieškoma moteris yra apie 150 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, šviesių, trumpų plaukų.
Išeidama vilkėjo žalsvai languotą pižamą ir pilką megztą liemenę, avėjo tamsiai mėlynas gumines šlepetes.
Asmenis, mačiusius šią moterį, žinančius jos buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato tyrėja Aleksandra Gavriloviene tel. +370 671 90 034, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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