Neišmeskite „Megos“ pirkimo kvito: būtent jis gali būti laimingas

Namų prietaisai, kuriuos galima valdyti telefonu
Jau kelerius metus populiarėja namų prietaisai, kuriuos galima valdyti išmaniuoju telefonu. Pirkėjai dairosi robotų siurblių, kuriuos galima paleisti nuotoliniu būdu, kondicionierių, kurių veikimą galima reguliuoti programėlėje, ir skalbyklių, leidžiančių stebėti skalbimo eigą. Telefonu taip pat galima keisti kai kurių šaldytuvų nustatymus, matyti išmaniųjų kamerų vaizdą ar valdyti televizorių. Net kai kurie dantų šepetėliai programėlėje pateikia valymo trukmę ir apibendrina mūsų dantų valymo įpročius.
Dirbtinis intelektas namų švarai
Šiuolaikiniai robotai siurbliai ne tik surenka dulkes, bet ir plauna grindis, o pažangesni modeliai, pasitelkdami dirbtinį intelektą, atpažįsta kliūtis ir planuoja valymo maršrutą. Be to, jie prisitaiko prie skirtingų paviršių ir pasiekia žemas erdves po baldais. Kai kurių robotų stotelės automatiškai ištuština dulkių talpyklą, išplauna ir išdžiovina šluostes, todėl kasdienei priežiūrai reikia mažiau dėmesio. Tokie įrenginiai ypač pravartūs namuose, kuriuose auga maži vaikai, yra augintinių, daugiau slenksčių, o ant grindų dažnai lieka trupinių, plaukų ir dėmių.
Prie žiūrovo poreikių prisitaikantis televizorius
Šiuolaikinis televizorius skirtas ne vien televizijos programoms žiūrėti – jame galima pasiekti filmų ir serialų platformas, perkelti vaizdą iš telefono ar žaisti kompiuterinius žaidimus. Renkantis televizorių svarbu ir tai, ką žiūrime dažniausiai: sporto aistruoliams patinka sklandus greito judesio atkūrimas, o filmų mėgėjams – ryškios detalės tamsiose scenose ir įtaigus garsas. Pažangesni televizorių modeliai gali automatiškai pritaikyti ekrano ryškumą prie kambario apšvietimo, kad vaizdą būtų patogu žiūrėti bet kuriuo paros metu.
Paspirtukai norintiesiems išvengti spūsčių
Elektriniai paspirtukai jau tapo viena iš alternatyvų trumpoms kelionėms mieste: jais patogu nuvažiuoti iki darbo, susitikimo ar viešojo transporto stotelės ir taip išvengti spūsčių. Pažangesni modeliai yra greitai įkraunami, komfortiškiau rieda nelygia danga, išsiskiria stabilesniu stabdymu ir trumpu stabdymo keliu. Be to, vienu įkrovimu jie įveikia net ir iki 75 km atstumą.
Įvairių išmaniųjų sprendimų galima rasti ir vienos iš didžiausių pasaulyje išmaniųjų įrenginių gamintojų „Xiaomi“ parduotuvėje. Šis prekės ženklas tapo rudens kolekcijų pristatymo laikotarpiu „Megoje“ vykstančio žaidimo „Laimėkite XIAOMI kasdien“ partneriu.
„Daugelis „Xiaomi“ pažįsta kaip išmaniųjų telefonų gamintoją, tačiau šiandien siūlome kur kas daugiau. Mūsų ekosistemoje telefonai, namų technika, televizoriai ir kiti įrenginiai veikia kartu, kad kasdienybė būtų paprastesnė ir patogesnė. Dalį šių įrenginių „Megos“ lankytojai gali laimėti rudens žaidime“, – sakė „Xiaomi“ mažmenos komercijos vadovas Robertas Rentauskas.
Pasak „Megą“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, rengti žaidimą kartu su „Xiaomi“ paskatino lankytojų susidomėjimas pernai čia atidaryta šio prekės ženklo parduotuve.
„Praėjusiais metais duris „Megoje“ atvėrusi „Xiaomi“ parduotuvė greitai tapo mėgstama mūsų lankytojų. Matome, kad žmonėms patrauklus ir pats prekės ženklas, ir platus jo asortimentas, todėl rudens žaidimo partnere pasirinkome būtent „Xiaomi“. Ši partnerystė leidžia mūsų pirkėjams pasiūlyti prizų, atitinkančių šiuolaikinio žmogaus poreikius. Tarp žaidimo prizų – robotai siurbliai, išmanieji televizoriai, karšto oro gruzdintuvės, rankiniai siurbliai ir elektriniai paspirtukai. Be to, kiekvieną savaitę galima laimėti dar ir išmanųjį telefoną „REDMI Note 17 Pro Max 5G“, – sakė L. Binderis.
Žaidime gali dalyvauti „Megos“ lankytojai, parduotuvėse, paslaugų ir pramogų vietose, kavinėse ar restoranuose vieno apsipirkimo metu išleidę 50 Eur ar daugiau, užpildę žaidimo anketą ir įmetę ją į centrinėje aikštėje pastatytą urną. Kasdien iš visų tą dieną žaidime dalyvaujančių lankytojų burtais renkamas vienas „Xiaomi“ prizo laimėtojas, o kiekvieną savaitę – dar ir „REDMI Note 17 Pro Max 5G“ laimėtojas.
Už 50 Eur ar daugiau apsipirkę lankytojai taip pat gauna specialią skrajutę, su kuria 19,90 Eur vertės išmanųjį daiktų sekiklį „Xiaomi Tag“ gali įsigyti už 9 Eur. Prie raktų, rankinės, lagamino ar kito daikto tvirtinamas sekiklis padeda telefonu nustatyti pamesto ar ne vietoje palikto daikto buvimo vietą.
Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisykles ir prizus pateikiama interneto svetainėje www.mega.lt. Joje skelbiami ir žaidimo laimėtojai.
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