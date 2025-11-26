Vilnietis pateko į sukčių pinkles

Anot policijos, šių metų lapkričio 19 d. apie 14.30 val. Vilniuje, Fabijoniškių g., iš nukentėjusiojo apgaule buvo išvilioti ir bankomate išgryninti pinigai.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šią vaizdo kameros užfiksuotą moterį, prašoma susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Aurelijumi Arbutavičiumi, tel. +370 700 560757, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
