Klestinčiu verslininku apsimetinėjęs sukčius iš klaipėdiečių išviliojo beveik 150 tūkst. eurų

Klaipėdos apylinkės teismas penktadienį pranešė, kad vyrui pareikštas kaltinamas dėl to, kad 2023 metų gruodžio pabaigoje M. A., prisistatęs verslininku, demonstruodamas prabangų automobilį BMW, biurą Klaipėdos centre, banko sąskaitą, kurioje yra 4 mln. 700 tūkst. eurų, ir įgijęs nukentėjusiojo D. R. pasitikėjimą, melagingai žadėjo vykdyti bendrą verslą – investuoti į valymo įrenginių iš JAV nuomą ir pardavimą, žadėdamas greitą, gerą pelną iki 2024-ųjų kovo.

Vykdant šį susitarimą, 2024 metų sausio 23 dieną, apie 14 val., prie prekybos centro „Studlendas“ D. R., būdamas suklaidintas, sėdėdamas M. A. automobilyje, pastarojo nurodymu, patvirtino trijų paskolų gavimą savo „Smart-ID“. Paskui į D. R. sąskaitą bendrai buvo pervesta 22 tūkst. 500 eurų, kurių dalį – 9 tūkst. eurų, D. R. išgrynino prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, ir iškart perdavė į rankas M. A. 10 tūkst. eurų, M. A. nurodymu, pervedė į nurodytą T. R. priklausančią banko sąskaitą.

Kitą dieną prekybos centre „Studlendas“ D. R. išgrynino 300 eurų, kuriuos, būdamas suklaidintas, perdavė į rankas M. A., likusią dalį – 2 700 eurų – pervedė į nurodytą T. R. sąskaitą. M. A. iki 2024 metų kovo pinigų negrąžino ir tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą – D. R. priklausantį didelės vertės turtą – 22 tūkst. eurų.

Be to, kaltinamasis 2024 metų sausio mėnesį, prisistatęs verslininku, demonstruodamas prabangą – automobilį BMW, nuosavą gyvenamą namą, vardinius rūbus, brangius aksesuarus, sudarydamas pasiturinčio verslininko įvaizdį ir tokiu būdu įgijęs A. V. pasitikėjimą, paprašė jos atlikti piniginius pervedimus, melagingai nurodydamas, kad tai jo darbininkams. Žadėjo pinigus grąžinti iki 2024-ųjų vasario pabaigos.

Vykdant M. A. žodinį prašymą, A. V., būdama suklaidinta, sėdėdama M. A. vairuojamame automobilyje BMW, prie namų, į T. R. banko sąskaitą per keturis kartus bendrai pervedė 14 tūkst. eurų. Vėliau pervedė dar 3 tūkst. eurų. Be to, į rankas perdavė 7 tūkst. eurų.

M. A. pažadėtų pinigų negrąžino. Tokiu būdu M. A. apgaule savo naudai įgijo svetimą, – A. V. priklausantį didelės vertės turtą – 24 tūkst. eurų.

Be to, jis 2024 metų kovo mėnesį, prisistatęs verslininku, prieš tai demonstravęs prabangą – automobilius BMW, „Mitshubishi Outlander“, 40 tūkst. eurų grynais pinigais, brangius aksesuarus, sudarydamas pasiturinčio verslininko įvaizdį ir tokiu būdu įgijęs T. R. pasitikėjimą, sudarė žodinį susitarimą, melagingai žadėdamas vykdyti bendrą verslą – investuoti į valymo įrenginių iš JAV nuomą ir pardavimą, žadėdamas greitą pelną – 350 tūkst. eurų iki 2024 metų gegužės.

Vykdant šį susitarimą, 2024 metų kovo 19 dieną T. R., sėdėdamas M. A. vairuojamame automobilyje BMW, M. A. nurodymu, patvirtino aštuonių paskolų gavimą savo „Smart-ID“. Į T. R. banko sąskaitas buvo pervesta 96 500 eurų suma.

T. R., M. A. nurodymu, bankomatuose, esančiuose Klaipėdoje, išgrynino 93 tūks. 300 eurų ir, būdamas suklaidintas, perdavė pinigus į rankas M. A. Pinigų nukentėjusysis neatgavo.

Be to, M. A. namuose, esančiuose Klaipėdos rajone, laikė žinomai netikrą dokumentą – Lenkijos Respublikos asmens tapatybės kortelę, tariamai išduotą 2021 metų spalio 27 dieną Varšuvoje M. D. vardu. Netikra asmens tapatybės kortelė buvo paimta kratos metu.

Kaltinamajam pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.

Byloje teisiamasis posėdis numatytas rugsėjo 3 dieną.